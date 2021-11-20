Продавцам хотят запретить требовать паспортные данные покупателей

00:47 Автор: Анна Шушкина

Законопроект: № 1184356-7

В магазинах не смогут отказать покупателю в продаже товара или услуги, если он не хочет сообщать свои персональные данные. Предполагающий это законопроект планируют рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию.

Потребовать персональные сведения продавцы, в том числе, и интернет магазины, смогут только, если их сбор имеет законные основания. При этом клиент получит право запросить письменное обоснование, почему ему отказали в покупке. Ответ магазин должен предоставить в течение семи дней. Если требование заявлено в устной форме, ответ нужно дать незамедлительно.

Предлагаемые меры призваны ограничить практику принудительного или непрозрачного сбора персональных данных потребителей для целей, не связанных с заключением и исполнением договора, говорится в пояснении к документу.

Также устанавливается перечень недопустимых условий договора, ущемляющих права потребителей. В том числе, продавец не сможет в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств или менять условия договора — например, о предмете, цене, сроке и об иных согласованных с потребителем условиях.

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Кроме того, продавец будет не вправе устанавливать для потребителя штрафные санкции; заставлять потребителя при приобретении одних товаров обязательно покупать другие или создавать для него иные обременения.

Чтобы запрет на необоснованное требование личных данных обрёл реальную силу, кабмин внёс в Госдуму проект поправок в КоАП, вводящий штрафы за это правонарушение. Согласно проекту, штраф для должностных лиц составит от 5 до 10 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей. В случае принятия закона он должен вступить в силу с 1 марта 2022 года.

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#персональные данные #торговля

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