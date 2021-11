Разработчики Zcash представили дорожную карту проекта до 2025 года

Коммерческая организация Electric Coin Company (ECC) опубликовала дорожную карту пиринговой платежной системы Zcash (ZEC) до 2025 года.

It has become clear that the best way for ECC to contribute to the #Zcash $ZEC community over the next three years is to release an official ECC wallet on top of a highly interoperable Zcash protocol that leverages proof-of-stake consensus.https://t.co/SxMF1pNCTB