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Разрушаем популярные стереотипы о Девах

Разрушаем популярные стереотипы о Девах

Девы — одни из самых таинственных и необычных людей по Знаку Зодиака. О них ходит множество мифов, которые обязательно нужно разрушить, чтобы не вводить себя в заблуждение. Астрологи рассказали о самых главных из них.


Девы относятся к Знакам Зодиака со светлой аурой. Многие почему-то думают, что Девы опасны и токсичны, но это пустой предрассудок. Астрологи советуют дорожить общением с Девами.

Девы скучные

Те, кто в это верит, ни разу плотно не общались с Девами. Девы обладают невероятным чувством юмора и могут говорить на любые темы. Это неординарные личности, которые способны понравиться кому угодно. Да, многие из них не любят шумных вечеринок, но это не значит, что они скучные.

Девы стремятся к уединению

Да, они не прочь провести вечерок-другой в домашней обстановке с чашкой какао в руках, но это не значит, что Девы нелюдимы. Они быстро устают от людей — это чистая правда, но они обожают общение и новые знакомства.


Девы думают одно, а говорят другое

Они так делают только в тех случаях, когда не хотят вас обидеть, но в любой другой ситуации им врать незачем. Они умеют врать, но ненавидят это делать, потому что ложь забирает огромное количество их энергии. Им гораздо проще сказать правду и получить наказание за то, что они совершили, чем наслаивать одну ложь на другую.

Этим людям нельзя доверять

Этот миф также разрушается разоблачением предыдущего. Девы не идут на обман без веской причины. Если вы не насолили им в прошлом, то сейчас можете не переживать о том, что они вас оставят с носом или разочаруют неприятным поступком. Они очень мстительны, поэтому старайтесь не переходить им дорогу.

Они постоянно всех критикуют

Да, они видят все свои и чужие «косяки», но критиковать вас будут только в том случае, если вы поступили необдуманно и действительно виноваты в чем-то серьезном. Просто так они никогда не станут предъявлять вам претензии. Они прекрасно понимают, что право на ошибку есть у каждого.


Девы вечно заняты

Да, дел у них невпроворот, но они всегда находят способ уделить время семье, друзьям, второй половинке. Девы всегда помнят о тех, кто помнит о них. Они отзеркаливают ваше поведение. Если Дева к вам добра, значит, вы это заслужили.

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По материалам: dailyhoro.ru

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