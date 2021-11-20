Регина Тодоренко рассказала об итальянских страстях с мужем

31-летняя ведущая Регина Тодоренко призналась, что у нее с супругом бывают периодически ссоры. Регина и Влад Топалов отпраздновали свадьбу в июле 2019 года в Италии. Главным гостем был сын пары, Майкл. Телеведущая призналась, что довольна торжеством. Она хочет даже повторить праздник. «Может быть, на 10-летнюю годовщину свадьбы мы с Владом снова соберем нашу семью, всех близких друзей, коллег, знакомых и отпразднуем. Я часто вспоминаю и каждый раз плачу. Обмен клятвами. Каждое слово Влада меня тронуло. Мне кажется, что как раз после произнесения клятв мы стали другими. Когда мы сказали такие сокровенные, искренние слова, как будто бы отношение друг к другу поменялось, наша семья сплотилась еще больше», — призналась Тодоренко.Регина Тодорнеко с мужем Регина рассказала, что на ее свадьбе было запрещено снимать на телефон. Она не хотела, чтобы подробности торжества попали в Сеть. Бывшей ведущей шоу «Орел и решка» нравится самой постепенно делиться подробностями, когда ей удобно. «У всей команды организаторов был запрет на публикации в соцсетях. Гости тоже почти ничего не постили. Нам было важно, чтобы гости были на празднике, а не в соцсетях. Я очень хотела их включенности и общей камерности. Чтобы гости болтали между собой, играли, танцевали, а не снимали друг друга и происходящее на телефон. На свадьбе работали профес­сиональные операторы, фотографы, они всё снимали, ни одной мелочи не упустили, уж поверьте! У нас и квадрокоптеры были, и несколько камер», — рассказала бывшая участница шоу «Ледниковый период». «Я кайфанула, получила удовольствие. Свадьба ради хайпа и лайков не для меня. Но это личное дело каждого. Каждый делает так, как ему нравится. Мы сделали так, как нравится нам», — сказала молодая мама.Регина Тодорнеко с мужем Регина призналась, что спустя два года после свадьбы страсти в ее отношениях с Владом кипят. При этом супруги выработали ритуалы, которые помогают сплотить их. Они стараются устраивать свидания, проводить время с сыном, ужинать и делать друг другу чай по утрам, смотреть вместе сериал «Анатомия страсти». «Страсти кипят раз в год стабильно! Стабильно раз в год мы разводимся, бьем посуду, ненавидим, потом миримся, обожаем, любим, занимаемся страстным сексом. Всё как у всех. Мы знаем каждую трещинку, каждую клеточку друг друга. Для меня фраза «Cчастье любит тишину» значит, что двое должны уметь иногда помолчать в нужный момент, или когда хорошо даже в молчании и тишине», — цитирует Регину «Wedding». Тодоренко рассказала, что гости свадьбы до сих пор со смехом вспоминают, как она танцевала босиком и убегала кормить сына грудью.