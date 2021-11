Rockstar выступила с заявлением по поводу Grand Theft Auto: The Trilogy





Студия Rockstar сегодня опубликовала на своем официальном сайте заявление, которое касается Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Сборник вышел неделю назад, и в течение этих дней он получал массу негативной критики от игроков и журналистов. Сейчас рейтинг Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition на Opencritic на уровне в 52 балла из 100, и это явно не устраивает Rockstar.

Компания Rockstar в своем заявлении по Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition объявила следующее:

Она приносит искренние извинения игрокам за Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition.Обновленные версии игры в трилогии не соответствуют стандартам качества, которые ставит перед собой Rockstar, и стандартам качества, которые ждут от них игроки.Игры сборника Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition будут получать обновления, которые должны решить основные проблемы.«В ближайшие дни» поступит обновление Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, которое решит ряд проблем.Игроки, которые купили Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition на PC, получат бесплатно классические версии проектов трилогии до 30 июня 2022 года. А сами классические игры трилогии вернут в магазин Rockstar для PC.

Напомним, что по Game Pass можно играть в Grand Theft Auto: San Andreas — The Definitive Edition.