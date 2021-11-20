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SEC обвинила жителя Калифорнии в мошенничестве с биткоинами на $3,6 млн

SEC обвинила жителя Калифорнии в мошенничестве с биткоинами на $3,6 млн


Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Райана Гинстера из Калифорнии в проведении двух незарегистрированных и мошеннических размещений ценных бумаг, в ходе которых он привлек $3,6 млн в биткоине.


https://twitter.com/SECGov/status/1461460487250780161

Согласно SEC, с 2018 года по 2021 год Гинстер привлекал цифровые активы через две онлайн-платформы —  MyMicroProfits.com и Social Profimatic. 


Инвесторам он обещал "астрономические нормы прибыли" и делал ложные заявления о доходах, связанных с "криптовалютной торговлей и арбитражем".


Регулятор утверждает, что Гинстер обманул инвесторов обоих компаний, попутно присвоив полученные средства на сумму не менее $1 млн, которые потратил на личные нужды.


"Ответчик предположительно реализовал мошенническую схему по привлечению криптовалюты через программы онлайн-инвестиций, а затем конвертировал активы для получения собственной выгоды. Лицам, которые прячутся за анонимностью криптовалютных транзакций для обмана инвесторов, стоит ожидать, что SEC отследит их незаконную деятельность и привлечет к ответственности", — заявил представитель ведомства.


SEC требует для Гинстера бессрочного судебного запрета, возмещения им ущерба с процентами и выплаты гражданского штрафа.


Напомним, в сентябре группа американских общественных организаций по защите инвесторов призвала SEC усилить борьбу с нарушающими законодательство криптовалютными проектами.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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