SEC обвинила жителя Калифорнии в мошенничестве с биткоинами на $3,6 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Райана Гинстера из Калифорнии в проведении двух незарегистрированных и мошеннических размещений ценных бумаг, в ходе которых он привлек $3,6 млн в биткоине.

https://twitter.com/SECGov/status/1461460487250780161

Согласно SEC, с 2018 года по 2021 год Гинстер привлекал цифровые активы через две онлайн-платформы — MyMicroProfits.com и Social Profimatic.

Инвесторам он обещал "астрономические нормы прибыли" и делал ложные заявления о доходах, связанных с "криптовалютной торговлей и арбитражем".

Регулятор утверждает, что Гинстер обманул инвесторов обоих компаний, попутно присвоив полученные средства на сумму не менее $1 млн, которые потратил на личные нужды.

"Ответчик предположительно реализовал мошенническую схему по привлечению криптовалюты через программы онлайн-инвестиций, а затем конвертировал активы для получения собственной выгоды. Лицам, которые прячутся за анонимностью криптовалютных транзакций для обмана инвесторов, стоит ожидать, что SEC отследит их незаконную деятельность и привлечет к ответственности", — заявил представитель ведомства.

SEC требует для Гинстера бессрочного судебного запрета, возмещения им ущерба с процентами и выплаты гражданского штрафа.

Напомним, в сентябре группа американских общественных организаций по защите инвесторов призвала SEC усилить борьбу с нарушающими законодательство криптовалютными проектами.