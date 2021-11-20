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SEGA: наш альянс с Microsoft не направлен на создание эксклюзивов Xbox

SEGA: наш альянс с Microsoft не направлен на создание эксклюзивов Xbox


Несколько недель назад стало известно, что Microsoft и SEGA создают стратегический альянс в сфере производства игр. Партнерство между компаниями предполагает, что SEGA будет на мощностях Microsoft Azure работать над крупномасштабными играми. Согласно данным отчета SEGA, компания намерена выпустить «Суперигру», на разработку которой может быть затрачено около $1 млрд.

На финансовом совещании SEGA стало известно, что издательство не намерено выпускать игры только для Microsoft Xbox:

У нас уже есть очень тесные деловые отношения с Microsoft. Мы передали разработку их крупномасштабных игр на аутсорсинг [речь о Halo Wars 2 и Age of Empires 4], и в качестве сторонней студии/издательства мы поставляем различные игры. […] Когда мы анонсировали концепцию «Суперигры», Microsoft поддержала нас в этом видении, что позволило сделать ее анонс. […]

Но мы не говорим о выпуске исключительно для Microsoft, а о разработке «Суперигры», которая будет выпущена на весь мир, благодаря их поддержке.

Отметим, что SEGA и Microsoft активно сотрудничают в рамках Game Pass и других инициатив Xbox, таких как обратная совместимость или FPS Boost.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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