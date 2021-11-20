Сколько длился Нюрнбергский процесс

01:07 Автор: Евгения Филиппова

20 ноября 1945 года начался Нюрнбергский процесс, на котором осудили военных преступников Третьего Рейха. Международный военный трибунал в Нюрнберге работал 11 месяцев — по 1 октября 1946 года. А оглашали приговор два дня — 30 сентября и 1 октября. Общий объём протокола составил 16 тысяч страниц.

В зале суда оказалась почти вся правящая верхушка Третьего рейха — высшие военные и государственные деятели, дипломаты, крупные банкиры и промышленники. Не было только Гитлера, Геббельса и Гиммлера, которые покончили жизнь самоубийством до начала процесса.

Во время процесса к смертной казни приговорили двенадцать военных преступников, ещё троих — к пожизненному заключению, а четверых — к различным срокам тюрьмы.

Школьники почти ничего не знают о Нюрнбергском трибунале

«Впервые в мировой истории лидеры государств-агрессоров и исполнители их приказов понесли личную ответственность за преступления против человечества», — говорится в учебнике по истории для 10-11 классов.

Нюрнбергский процесс занимает особое место в современном законодательстве. Так, публичное отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала и одобрение действий приговорённых им военных преступников европейских стран оси (военного союза Германии и других государств), карается штрафом до трёх миллионов рублей, принудительными работами или лишением свободы до трёх лет.

В этом году закон дополнили, и теперь такое же наказание ждёт тех, кто распространяет заведомо ложные сведения о ветеранах Великой Отечественной войны.

День 20 ноября в истории

Кроме этого, приговор Нюрнбергского трибунала собираются включить в образовательные программы школ, сообщала пресс-служба вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, которая обратилась с таким предложением в министерство.

По её словам, это знания, которые не могут быть интерпретированы и искажены, поэтому они имеют безусловную и неоспоримую историческую ценность для сохранения мира будущими поколениями.

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