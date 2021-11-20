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Слишком толстая белка застряла в кормушке для птиц, желая украсть из нее еду

Слишком толстая белка застряла в кормушке для птиц, желая украсть из нее еду

Забравшаяся в птичью кормушку белка не смогла выбраться оттуда самостоятельно из-за своего лишнего веса, сообщает The Dodo.

Курьезный инцидент произошел в Англии. Упитанное животное пыталось стащить из птичьей кормушки орехи, однако оказалось в ловушке.

Белка смогла забраться в кормушку, тогда как выбраться у нее не получалось. Чтобы спасти несчастного грызуна, пришлось вызывать спасателей. 

Специалисты были вынуждены воспользоваться специальными инструментами, которыми перерезали металлические прутья, таким образом освободив заложницу.

В результате инцидента животное не пострадало. Оказавшись на свободе, белка убежала с места происшествия.

"К счастью, нам удалось освободить белку. Пострадала только ее гордость", — отметили спасатели.

Как писал NEWSTES, ранее обращение Баскова со справляющим нужду тигренком вызвало возмущение.

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По материалам: uposters.ru

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