Слишком толстая белка застряла в кормушке для птиц, желая украсть из нее еду
Забравшаяся в птичью кормушку белка не смогла выбраться оттуда самостоятельно из-за своего лишнего веса, сообщает The Dodo.
Курьезный инцидент произошел в Англии. Упитанное животное пыталось стащить из птичьей кормушки орехи, однако оказалось в ловушке.
Белка смогла забраться в кормушку, тогда как выбраться у нее не получалось. Чтобы спасти несчастного грызуна, пришлось вызывать спасателей.
Специалисты были вынуждены воспользоваться специальными инструментами, которыми перерезали металлические прутья, таким образом освободив заложницу.
В результате инцидента животное не пострадало. Оказавшись на свободе, белка убежала с места происшествия.
"К счастью, нам удалось освободить белку. Пострадала только ее гордость", — отметили спасатели.
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