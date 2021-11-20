СМИ: биткоин-биржа Kraken остановит торги Monero в Великобритании

Пользователь Reddit под псевдонимом tryM3B1tch опубликовал якобы текст письма от биткоин-биржи Kraken, в котором говорится о закрытии доступа к торговле криптовалютой Monero (XMR) на территории Великобритании.

Несколько пользователей создали похожие темы с аналогичным текстом документа.

Согласно тексту письма, решение принято для соблюдения регуляторных требований Великобритании. В документе команда Kraken приносит извинения за доставленные неудобства.

С 23 ноября пользователи из Великобритании лишатся возможности увеличить маржинальные позиции в Monero, но смогут их сократить. 26 ноября платформа принудительно закроет их и отменит все открытые ордеры с XMR.

Британские пользователи Kraken не смогут пополнять баланс в анонимной криптовалюте. У них останется возможность вывода Monero на другие кошельки и биржи. Услуги мгновенной покупки и продажи XMR в торговых парах с биткоином, долларом США и евро также станут недоступны.

В ноябре 2020 года криптовалютная биржа ShapeShift провела делистинг ориентированных на конфиденциальность монет Monero, Dash и Zcash. В компании объяснили решение возможными проблемами с регуляторами.

С 15 января 2021 года биткоин-биржа Bittrex также прекратила торговлю Monero, Dash и Zcash.

Напомним, в ноябре 2021 года дочерняя фирма Kraken в Великобритании Crypto Facilities получила одобрение FCA на работу в стране.