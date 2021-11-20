Стало известно, во сколько кампания Halo Infinite выйдет в релиз в России





Halo Infinite выходит 8 декабря, игра уже «ушла на золото», и переноса даты ее релиза явно не планируется. Разработчики из 343 Industries представили точное время выпуска кампании Halo Infinite в разных регионах, в том числе в России.

Согласно данным 343 Industries, играть в Halo Infinite можно будет 8 декабря с 21:00 по московскому времени.

Find out exactly when #HaloInfinite releases in your region: pic.twitter.com/nErgdJ24EV — Halo (@Halo) November 19, 2021



Напомним, что сюжетная кампания Halo Infinite является платной – она доступна для предзаказа по цене в $59,99. Но сразу после релиза ее добавят в подписку Xbox Game Pass. Что касается мультиплеера Halo Infinite, он уже доступен игрокам (пока в рамках бета-версии) и распространяется бесплатно.

Halo Infinite (кампания)

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