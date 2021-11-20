Треугольник: что символизирует эта фигура в эзотерике

Вадим Карасев

Оказывается, привычные нам геометрические фигуры обладают особой силой. Пришло время узнать, что в эзотерике символизирует треугольник и как вы можете использовать его силу себе во благо.

Существует множество талисманов удачи, но если у вас их нет, вы можете воспользоваться помощью треугольника. Этот символ несет людям пользу, но для начала нужно узнать, как именно он работает и как его применять. Описанные ниже советы помогут вам в этом разобраться.

Энергетика треугольника и его сакральный смысл

Треугольником часто обозначают третий глаз — чакру, которая расположена между бровями во лбу у каждого человека. Эта чакра отвечает за экстрасенсорные способности человека, а также за его интуицию.

Именно поэтому треугольник в эзотерике всегда был символом тайных знаний, магических способностей. Его энергетика полезна для человека, но использовать ее нужно с умом.

Как применять треугольник в повседневной жизни

Самое главное — понять, для чего конкретно он нужен. Самое главное — он повышает нашу интуицию. Обострение шестого чувства необходимо в трудные моменты нашей жизни, а также в какие-то важные дни. Скажем, вы хотите заключить важную сделку на работе или в бизнесе. Если вас хотят обмануть, энергетика треугольника поможет вам это узнать заранее, избежав проблем. Для этого вы можете положить в карман листок с нарисованным на нем треугольником либо нарисовать его на ладони, если не боитесь, что кто-то это заметит.

Еще данный символ помогает улучшать мышление, ускорять поиск решений в период интеллектуальной активности. Очень полезно рисовать треугольник на руках либо надевать одежду с узорами в виде треугольников.

У многих наверняка возникает вопрос о том, каким именно должен быть этот символ, чтобы его помощь была наиболее полезной. Эксперты в области эзотерики уверены в том, что равнобедренный и равносторонний треугольник — это лучший вариант. Фигура неправильной формы с разными по длине сторонами будет, к сожалению, не такой сильной.

Стоит помнить о том, что со временем треугольник теряет свою силу, поэтому нужно по приходу домой стереть его изображение с руки, убрать картинку с экрана смартфона или компьютера. Некоторые делают татуировки в виде треугольника на груди, что также помогает повышать интуицию и повышает эмоциональную стабильность, но уже на постоянной основе.