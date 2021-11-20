У Валерия Гаркалина было огромное поражение легких

Актер Валерий Гаркалин не смог справиться с болезнью и скончался в больнице. С середины осени народный артист находился под наблюдением медиков — его положили в больницу №40 в Коммунарке 2 октября. Позже его перевели на аппарат искусственной вентиляции легких. Болезнь протекала тяжело, сегодня в 6:30 утра актера не стало. Причиной смерти артиста стала полиорганная недостаточность и септический шок — на фоне коронавируса отказали все органы. Полиорганная недостаточность — это тяжелое состояние, которое может возникнуть из-за тяжелой травмы, хронической патологии или гнойного-септического заболевания. В какой-то момент нагрузка становится так велика, что системы жизнеобеспечения организма выходят из строя. 23 октября Валерия Борисовича ввели в искусственную кому, а 8 ноября медики приняли экстренное решение сделать Гаркалину операцию на плевральной полости грудной клетки.Валерий Гаркалин По данным СМИ, за день до смерти артисту хотели сделать компьютерную томографию, но его состояние было крайне тяжелым. «Везти на КТ его было нельзя, врачи прямо в палату доставили рентген-аппарат, чтобы понять, насколько сильное поражение легких. Обнаружилось, что легкие поражены тотально — в процентах сказать невозможно, так как рентген их не определяет. Тогда уже стало понятно, что у народного артиста нет шансов», — сообщает источник КП.ру. Ранее дочь Валерия Борисовича рассказывала, что отец сделал прививку от коронавируса, но хронические заболевания усложнили течение болезни. «Летом папа сделал прививку, как и положено, в два этапа. Но мне бы не хотелось, чтобы сообщение: «Валерий Гаркалин сделал прививку и все равно заболел», широко распространялось. Людей это может насторожить и отпугнуть. Но дело не только в прививке. У отца тяжелые сопутствующие заболевания, у него сердечная недостаточность. В связи с этим произошло ухудшение его самочувствия», — делилась Ника Гаркалина.