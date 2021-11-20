Убывающая Луна с 20 ноября по 3 декабря 2021 года: что можно делать и что нельзя

Вадим Карасев

Фаза убывающей Луны — важный период, во время которого можно с легкостью избавиться от проблем и привлечь удачу. Рекомендации астрологов помогут провести конец ноября и начало декабря успешно.

Убывающая Луна — время для избавления от всего, что мешает счастью и процветанию. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее узнать о том, какие дела будут благоприятны в этот период, а от чего лучше отказаться, чтобы не привлекать проблемы и неприятности в свою жизнь.

20, 21 ноября: Луна в Близнецах

Эти дни гармоничны по энергетике, и астрологи рекомендуют не нарушать равновесия импульсивными поступками. Союз Луны и созвездия Близнецов благоприятен для творческой работы, занятий спортом, сбора информации для обучения, принятия быстрых решений и проведения встреч: от деловых до дружеских и романтических.

22, 23 и 24 ноября: Луна в Раке

Под влиянием убывающей Луны в Раке спутником успеха будет умение подходить к решению сложных задач с умом. Избежать необдуманных действий поможет обретение гармонии с собой, а привлечь удачу — бережное отношение к деньгам и отказ от необдуманных трат. На пользу пойдут и практики медитации, избавляющие от сомнений и страхов.

25, 26 ноября: Луна во Льве

Эти дни Луна проведет в созвездии Льва. Энергетика этих суток подходит для путешествий, встреч с друзьями и близкими. В этот период важно оставаться физически активными, чтобы излишки энергии не стали причиной конфликтов или необдуманных поступков, ведущих к проблемам и финансовым трудностям.

27, 28 ноября: Луна в Деве

Под влиянием убывающей Луны в Деве важно заниматься уже знакомыми делами и не начинать ничего нового. Дни подходят для делового сотрудничества и ведения переговоров при условии обоюдного согласия. Неприятностей не будет, если подходить к решению возникающих вопросов с умом и не поддаваться импульсивным желаниям.

29, 30 ноября и 1 декабря: Луна в Весах

Эти три дня Луна проведет в созвездии Весов. Энергетика этого периода довольно пассивна, поэтому новые дела лучше отложить, чтобы в будущем не сталкиваться с проблемами и препятствиями. Это время предназначено для отдыха и восстановления сил, завершения текущей работы и дружеского общения.

2, 3 декабря: Луна в Скорпионе

Время перед Новолунием ночное светило проведет в созвездии Скорпиона. Эти дни будут самыми благоприятными по энергетике, и в этот период можно заниматься любыми делами, требующими внимания: от завершения текущей работы до крупных долгожданных покупок. Остерегаться важно переутомления, которое негативно отразится не только на настроении, но и на самочувствии.