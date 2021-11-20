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Умер актёр Валерий Гаркалин

Умер актёр Валерий Гаркалин

10:53  Автор: Виктория Карташева


Источник: ТАСС



На 68 году жизни скончался народный артист России Валерий Гаркалин. Об этом сообщил ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский, передаёт ТАСС.

В начале октября актёр был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в больницу в Коммунарке. 

«Мне сообщили, что Валерий Гаркалин, к сожалению, умер», — рассказал Заславский.

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Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. В 1988 году он получил диплом режиссерского факультета Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ГИТИС). Был актером Московского академического театра сатиры. Многие знают Гаркалина как киноактёра. Дебютной для него стала роль Алексея Грекова в криминальной драме Сергея Бодрова — старшего и Александра Буравского «Катала» (1989).

С 2002 года Валерий Гаркалин преподавал в ГИТИСе — был профессором кафедры эстрадного искусства, руководил мастерской. Был членом Союза театральных деятелей, народный артист России (2008). 



#кино #театр


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По материалам: pnp.ru

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