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В декабре 2021 года в Черемхово сдадут 64 квартиры для детей-сирот

В декабре 2021 года в Черемхово сдадут четыре двухсекционных дома. 64 квартиры получат достигшие совершеннолетия дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:
— Подрядчик заверил, что в декабре эти блок-секции будут сданы. Уже обсуждаем строительство следующих 112 квартир. Площадка и сети есть. Всего в Черемхово и Черемховском районе более 400 детей-сирот имеют право на господдержку при предоставлении жилья. Это одно из приоритетных направлений нашей работы.

Глава региона отметил, что заселение 64 квартир состоится в начале 2022 года. Во время посещения этой стройплощадки Игорь Кобзев дал поручение оборудовать отдельный технологический проезд для возведения следующих блок-секций.

Также в Черемхово губернатор проверил ход строительства восьмиэтажного дома (80 квартир) по региональной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 - 2025 годах».

В настоящее время в первой блок-секции выполняется армирование стен пятого этажа, во второй блок-секции проведено бетонирование стен и перекрытий четвертого этажа. Завершить строительство дома для переселения граждан из аварийного жилого фонда планируется в 2022 году.

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По материалам: irk

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