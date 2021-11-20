Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Госавтоинспекция призвали к внимательности на дорогах в непогоду

В Госавтоинспекция призвали к внимательности на дорогах в непогоду

В Госавтоинспекция призвали к внимательности на дорогах в непогоду

18:25  Автор: Виктория Карташева



Из-за ухудшения погоды Госавтоинспекция призвала водителей и пешеходов к осторожности и внимательности на дорогах. Об этом сообщается на сайте ГИБДД.

Сейчас в некоторых российских субъектах отмечается ухудшение погодных условий резкое понижение или перепады температуры, усиление осадков. Так, в ряде регионов непогода привела к осложнению дорожной обстановки. 

«В частности, сложная ситуация наблюдается в республиках Мордовия, Татарстан, Чувашия, Хабаровском крае, Нижегородской, Пензенской и Сахалинской областях», — говорится в сообщении. 

В непогоду водители должны строго следовать правилам дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. По возможности следует воздержаться от поездок в пределах населённых пунктов и пользоваться общественным транспортом, особенно следует отказаться от дальних путешествий в ночное время, отметили в Госавтоинспекции.


Читайте также:

• Какие изменения ждут водителей в 2022 году • Что изменится в оформлении полиса ОСАГО • Техосмотр проведут по новым правилам

В ГИБДД напомнили, что при сильных осадках и ограниченной видимости пешеходы также подвержены дополнительному риску на дорогах. В связи с этим необходимо использовать световозвращающие элементы в тёмное время суток и соблюдать норм и правил безопасности при переходе проезжей части. 

«В условиях непогоды инспекторы ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения на загородных трассах. В случае возникновения сложной ситуации на дорогах все участники дорожного движения могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции», — подчёркивается в сообщении. 

Ранее Госавтоинспекцию попросили разъяснить правомерность наказания водителей за отсутствие ОСАГО. 



#погода #авто #в регионах


110
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 20 ноября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 20 ноября 2021 года
Похоже, Mass Effect: Legendary Edition скоро добавят в Game Pass
Похоже, Mass Effect: Legendary Edition скоро добавят в Game Pass
SEGA: наш альянс с Microsoft не направлен на создание эксклюзивов Xbox
SEGA: наш альянс с Microsoft не направлен на создание эксклюзивов Xbox
Пять фильмов иркутских режиссёров получат финансовую поддержку Минкультуры Российской Федерации
Пять фильмов иркутских режиссёров получат финансовую поддержку
Снег и сильный ветер ожидается ночью 21 ноября в Иркутске
Снег и сильный ветер ожидается ночью 21 ноября в Иркутске
Две пассажирки погибли, врезавшись на Toyota Mark-2 в дерево в Братском районе
Две пассажирки погибли, врезавшись на Toyota Mark-2 в дерево в
Любовный гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года
Любовный гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года
Стало известно, во сколько кампания Halo Infinite выйдет в релиз в России
Стало известно, во сколько кампания Halo Infinite выйдет в релиз в
Digital Foundry: как работает кампания Halo Infinite на Xbox Series X | S
Digital Foundry: как работает кампания Halo Infinite на Xbox Series X
Ольге Амельченковой прислали более 400 заявок на конкурс помощников на общественных началах
Ольге Амельченковой прислали более 400 заявок на конкурс помощников
Лайфхак из тиктока по депиляции ног: почему раньше мы все делали неправильно
Лайфхак из тиктока по депиляции ног: почему раньше мы все делали
В декабре 2021 года в Черемхово сдадут 64 квартиры для детей-сирот
В декабре 2021 года в Черемхово сдадут 64 квартиры для детей-сирот

Топ на сегодня

Навьюченное седло
Навьюченное седло
Частное лунное затмение в Полнолуние 19 ноября 2021 года: что нас ждёт
Частное лунное затмение в Полнолуние 19 ноября 2021 года: что нас ждёт
SEC обвинила жителя Калифорнии в мошенничестве с биткоинами на $3,6 млн
SEC обвинила жителя Калифорнии в мошенничестве с биткоинами на $3,6
Мансардные окна на крышу
Мансардные окна на крышу
Пищевые котлы: принцип действия, функциональные возможности и неисправности
Пищевые котлы: принцип действия, функциональные возможности и

Еще по теме

ГИБДД предупредила водителей о снегопаде в Нижегородской области
Госавтоинспекция предупредила москвичей об опасности на дорогах из-за непогоды
В Ставрополе резкое ухудшение погодных условий привело за полчаса к шести ДТП
ГИБДД предупреждает жителей столицы о гололеде на трассах в связи с резким похолоданием