В Госавтоинспекция призвали к внимательности на дорогах в непогоду

18:25 Автор: Виктория Карташева

Из-за ухудшения погоды Госавтоинспекция призвала водителей и пешеходов к осторожности и внимательности на дорогах. Об этом сообщается на сайте ГИБДД.

Сейчас в некоторых российских субъектах отмечается ухудшение погодных условий резкое понижение или перепады температуры, усиление осадков. Так, в ряде регионов непогода привела к осложнению дорожной обстановки.

«В частности, сложная ситуация наблюдается в республиках Мордовия, Татарстан, Чувашия, Хабаровском крае, Нижегородской, Пензенской и Сахалинской областях», — говорится в сообщении.

В непогоду водители должны строго следовать правилам дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. По возможности следует воздержаться от поездок в пределах населённых пунктов и пользоваться общественным транспортом, особенно следует отказаться от дальних путешествий в ночное время, отметили в Госавтоинспекции.





Читайте также:

• Какие изменения ждут водителей в 2022 году • Что изменится в оформлении полиса ОСАГО • Техосмотр проведут по новым правилам

В ГИБДД напомнили, что при сильных осадках и ограниченной видимости пешеходы также подвержены дополнительному риску на дорогах. В связи с этим необходимо использовать световозвращающие элементы в тёмное время суток и соблюдать норм и правил безопасности при переходе проезжей части.

«В условиях непогоды инспекторы ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения на загородных трассах. В случае возникновения сложной ситуации на дорогах все участники дорожного движения могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции», — подчёркивается в сообщении.

Ранее Госавтоинспекцию попросили разъяснить правомерность наказания водителей за отсутствие ОСАГО.

#погода #авто #в регионах

110