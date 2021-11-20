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В Иркутскую область поступило 75 новых школьных автобусов

В Иркутскую область поступило 75 школьных автобусов для 29 муниципальных образований. Все машины соответствуют современным требованиям безопасности перевозок, оборудованы системами ГЛОНАСС и тахографами.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:
– На сегодняшний день в Иркутскую область поступило 69 ПАЗов и шесть ГАЗелей. 28 новых школьных автобусов уже отправились по девяти муниципалитетам. Остальные получат транспорт до конца ноября.

В апреля 2021 года президент России Владимир Путин в своем Послании сообщил, что за четыре года на федеральные средства будет закуплено и направлено в регионы не менее 16 тысяч школьных автобусов. В регионе организованную доставку 27,5 тысячи детей к местам обучения осуществляют 388 сельских и городских школ. Сейчас общеобразовательные организации имеют
собственный транспорт в количестве 620 единиц.

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По материалам: irk

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