В России коллективный иммунитет к COVID-19 превысил 50%

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 50,2%, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. Прививку первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 66,4 миллиона человек, двумя компонентами – 58,7 миллиона, пишут «Ведомости».

Татьяна Голикова:

—Если в целом по стране уровень составил 50,2%, то есть регионы-лидеры, где этот показатель выше 60%. Это Белгородская, Московская, Мурманская области, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, республики Карелия, Тыва, Чечня, Чукотский и Ненецкий автономные округа.

Вице-премьер призвала россиян сделать прививки от коронавируса до Нового года. По ее словам, ситуация с коронавирусом в России остается сложной, в трех регионах она ухудшилась – в Алтайском крае, Кемеровской области и Бурятии. Улучшение ситуации отмечается в Сахалинской области. В Москве, Московской области, Воронежской области и Хакасии заболеваемость снизилась, но еще не преодолела пороговое значение, чтобы можно было говорить о существенном улучшении.

Власти поставили цель достичь коллективного иммунитета к коронавирусу в 80%. Однако Голикова рассказала, что в действительности, по данным экспертов, для защиты населения от коронавируса необходимо вакцинировать 90–95% жителей России. Вице-премьер предупредила, что неисполнение задачи по достижению коллективного иммунитета вовремя может привести к негативным последствиям.

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