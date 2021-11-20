Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России коллективный иммунитет к COVID-19 превысил 50%

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 50,2%, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. Прививку первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 66,4 миллиона человек, двумя компонентами – 58,7 миллиона, пишут «Ведомости».

Татьяна Голикова:
—Если в целом по стране уровень составил 50,2%, то есть регионы-лидеры, где этот показатель выше 60%. Это Белгородская, Московская, Мурманская области, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, республики Карелия, Тыва, Чечня, Чукотский и Ненецкий автономные округа.

Вице-премьер призвала россиян сделать прививки от коронавируса до Нового года. По ее словам, ситуация с коронавирусом в России остается сложной, в трех регионах она ухудшилась – в Алтайском крае, Кемеровской области и Бурятии. Улучшение ситуации отмечается в Сахалинской области. В Москве, Московской области, Воронежской области и Хакасии заболеваемость снизилась, но еще не преодолела пороговое значение, чтобы можно было говорить о существенном улучшении.

Власти поставили цель достичь коллективного иммунитета к коронавирусу в 80%. Однако Голикова рассказала, что в действительности, по данным экспертов, для защиты населения от коронавируса необходимо вакцинировать 90–95% жителей России. Вице-премьер предупредила, что неисполнение задачи по достижению коллективного иммунитета вовремя может привести к негативным последствиям.

Предыдущая новость по этой теме:

598 человек заболело коронавирусом в Иркутской области за сутки

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

В России коллективный иммунитет к COVID-19 превысил 50%
В России коллективный иммунитет к COVID-19 превысил 50%
Слишком толстая белка застряла в кормушке для птиц, желая украсть из нее еду
Слишком толстая белка застряла в кормушке для птиц, желая украсть из
В США из-за ошибки две женщины родили детей друг друга, но решили все исправить
В США из-за ошибки две женщины родили детей друг друга, но решили все
SEC обвинила жителя Калифорнии в мошенничестве с биткоинами на $3,6 млн
SEC обвинила жителя Калифорнии в мошенничестве с биткоинами на $3,6
Администрация американского города установила биткоин-банкомат в международном аэропорту
Администрация американского города установила биткоин-банкомат в
Binance добавила поддержку Ethereum-решения второго уровня Arbitrum One
Binance добавила поддержку Ethereum-решения второго уровня Arbitrum
ConsenSys в этом году получил вдвое больше комиссий от MetaMask, чем суммарно Curve и SushiSwap
ConsenSys в этом году получил вдвое больше комиссий от MetaMask, чем
Власти Китая предупредили об участившихся случаях мошенничества с цифровым юанем
Власти Китая предупредили об участившихся случаях мошенничества с
Основатель украинской биткоин-биржи Kuna заявил о слежке
Основатель украинской биткоин-биржи Kuna заявил о слежке
Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года
Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года
Марину Хлебникову после пожара смогла опознать только благодаря родным
Марину Хлебникову после пожара смогла опознать только благодаря родным
Любовь Успенская поделилась своим секретом стройности
Любовь Успенская поделилась своим секретом стройности

Топ на сегодня

Женщина узнала об измене мужа, приняв роды лучшей подруги
Женщина узнала об измене мужа, приняв роды лучшей подруги
Дениса Клявера заподозрили в краже
Дениса Клявера заподозрили в краже
Лучшие ритуалы на убывающую Луну в ноябре 2021 года
Лучшие ритуалы на убывающую Луну в ноябре 2021 года
Соучредитель Celsius Network предложил присудить Сатоши Накамото Нобелевскую премию
Соучредитель Celsius Network предложил присудить Сатоши Накамото
Первое сезонное приключение Minecraft Dungeons: Cloudy Climb стартует уже 14 декабря
Первое сезонное приключение Minecraft Dungeons: Cloudy Climb стартует

Еще по теме

Вице-премьер Голикова сообщила об ухудшении ситуации с COVID-19 в Иркутской области
598 человек заболело коронавирусом в Иркутской области за сутки
Голикова: в России резко возросла заболеваемость коронавирусом среди детей
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России вырос до 49%