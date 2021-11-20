В США из-за ошибки две женщины родили детей друг друга, но решили все исправить

В штате Калифорния выяснилось, что две молодые мамы родили детей друг друга.

Одна из девочек попала в семью музыканта. Он уверен, что всегда знал, что дочь не его, так как она не похожа на них с женой. Также Александр заметил, что его все время преследовало ощущение, что это чадо будто бы чужое.

После того, как молодую маму выписали из клиники, она начала понимать, что ребенок чужой. Сначала она все списывала на послеродовую депрессию, а позже приняла то, что ребенок – ее кровь и плоть, ведь она выносила и родила малышку.

Но то, что девочка не похожа ни на одного из родителей, стало бросаться в глаза окружающим.

Через полмесяца после родов паре позвонили специалисты и запросили фото девочки. После этого супруги приобрели тест ДНК и убедились, что 2-месячная малышка им абсолютно чужая.

Муж и жена решили воспользоваться услугами юристов, которые требовали ото клиники доказательство того, что при ЭКО была допущена ошибка. Как выяснилось позже, у семьи родился здоровый младенец, но в другой семье.

Раз посмотрев на фото, супруги поняли, что это их дочь. Когда малышкам исполнилось по 4-е месяца, родители поменялись малышами. Несмотря на всю сложность ситуации, теперь они дружат семьями.