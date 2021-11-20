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Валерий Гаркалин умер в больнице

Валерий Гаркалин умер в больнице
Как сообщает пресса, актер Валерий Гаркалин ушел из жизни. Несколько недель вся страна переживала за самочувствие 67-летнего кумира, который боролся с ковидом в одной из столичных клиник. Сегодня стало известно, что Валерий Гаркалин умер. Печальной новостью поделился ректор ГИТИСа Григорий Заславский. «Мне сообщили, что Валерий Гаркалин, к сожалению, умер», — лаконично отметил он ТАСС. В начале октября артист, переживший несколько инфарктов, попал в одну из московских клиник с коронавирусом. Легкие актера были поражены на 75-85%. Позже Гаркалина ввели в медикаментозную кому, в которой он пробыл несколько дней. 23 октября стало известно, что состояние звезды кино ухудшилось, у него почти полностью поражены легкие. Он до последнего оставался в реанимации, подключенным к аппарату ЭКМО.
Валерий Гаркалин Напомним, дочь актера признавалась, что отец вакцинировался от ковида, но наличие тяжелой хроники сказалось на течении болезни. «Летом папа сделал прививку, как и положено, в два этапа. Но мне бы не хотелось, чтобы сообщение: «Валерий Гаркалин сделал прививку и все равно заболел», широко распространялось. Людей это может насторожить и отпугнуть. Но дело не только в прививке. У отца тяжелые сопутствующие заболевания, у него сердечная недостаточность. В связи с этим произошло ухудшение его самочувствия», — рассказывала Ника Гаркалина. Пока неизвестно, где и когда пройдет церемония прощания с актером. Однако уже понятно, что проводить в последний путь Валерия Борисовича захотят сотни поклонников.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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