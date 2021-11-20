Вестник DeFi: прогноз массового прихода институционалов и эирдроп ParaSwap

Сектор децентрализованных финансов (DeFi) продолжает привлекать повышенное внимание криптовалютных инвесторов. Наиболее важные события и новости последних недель ForkLog собрал в дайджесте.

Основные показатели DeFi-сегмента

Объем заблокированных средств (TVL) в DeFi-протоколах вырос до $261,14 млрд. Лидером по показателю по-прежнему является протокол Curve Finance ($20,8 млрд). Проект MakerDAO удерживает вторую строчку рейтинга ($18,58 млрд), Aave ($15,84 млрд) — третью.

Данные: DeFi Llama.

Defi Llama включает в итоговое значение группу токенизированных биткоинов. WBTC с показателем $14,43 млрд занял пятую строчку рейтинга. hBTC с $2,34 млрд расположился на 19 месте.

TVL в Ethereum-приложениях увеличился до $174,06 млрд. За последние 30 дней показатель вырос на 6%.

Данные: DeFi Llama.

Объем торгов на децентрализованных биржах (DEX) за последние 30 дней составил $108,3 млрд.

76,2% от общего оборота некастодиальных бирж приходится на Uniswap. Вторая DEX по объему торгов — SushiSwap (11,8%).

TVL проектов на Binance Smart Chain (BSC) составил $19,34 млрд.

Глава Chainlink предсказал массовый приход институционалов в DeFi-сектор в 2022 году

Данные: DeFi Llama.

Сооснователь криптовалютного проекта Chainlink Сергей Назаров заявил, что в 2022 году DeFi-пространство продолжит рост за счет появления в нем традиционных банков.

Эксперт предсказал расширение типов обеспечения ончейн, что создаст предпосылки для появления новых децентрализованных страховых продуктов.

«В 2022 году мир осознает, что существует большой рынок под названием DeFi. Если PayPal приступил к работе с криптовалютами, то подумайте, почему ваши пользователи завтра не пожелают взаимодействовать с хранением, DeFi и так далее?», — заявил он.

По словам специалиста, перед индустрией остается множество регуляторных препятствий. Из-за стремительного роста на сектор децентрализованных финансов обратила внимание SEC.

С позицией Назарова согласился сооснователь DeFi-проекта 1inch Network Антон Буков. Он предсказал сохранение стремительных темпов роста индустрии в ближайшие три-пять лет.

По мнению эксперта, для этого необходимо, чтобы DEX работали в 100 раз быстрее, чем сейчас, а пользователи могли быстрее и легче осваивать лежащую в их основе концепцию.

DeFi-проект ParaSwap запустил эирдроп токенов управления

Агрегатор ликвидности с децентрализованных бирж ParaSwap выпустил токен управления PSP и запустил эирдроп 150 млн монет для создания сообщества.

Общая эмиссия PSP составит 2 млрд токенов, 7,5% предложения предназначены для распределения среди приблизительно 20 000 ранних аккаунтов на платформе.

Владельцы монет смогут задействовать их в стейкинге, для получения дополнительного дохода, или для голосования по вопросам управления проектом.

«Более половины эмиссии PSP предназначено для развития экосистемы и сообщества за счет первоначального распределения, стимулирования и финансирования будущего развития проекта», — говорится в блоге.

Распределение предложения PSP. Данные: ParaSwap.

За исключением полученных в ходе эирдропа токенов для всех других категорий владельцев актива установлен период блокировки от двух до трех с половиной лет.

График разблокировки токенов PSP. Данные: ParaSwap.

В блоге команда ParaSwap предупредила, что совершать транзакции с PSP запрещено резидентам некоторых юрисдикций, включая США и КНР.

Вице-президент по исследованиям американского издания Ларри Чермак пожаловался, что не получил токены в ходе эирдропа, и предположил, что причиной был не запрет:

«Сердитые ребята фактически вычеркнули тех, кто вел атаку Сибиллы (вроде меня), которые совершили один своп и ожидали эирдроп. Черт, наконец кто-то сделал это правильно!».

Основатель ParaSwap Мунир Бенчемлед подтвердил, что команда противодействовала попыткам получить непропорциональную долю токенов управления через открытие множества аккаунтов. За два года с протоколом взаимодействовали 1,3 млн адресов.

«Подавляющее большинство из них — участники фарминга, в том числе весьма опытные. Они используют ботов, отправляя токены в тысячи кошельков, а то и десятки тысяч. Но они — не настоящие активные пользователи», — пояснил он.

Для эирдропа команда по своим критериям отобрала всего 0,015% от общего количества адресов.

Команда изначально отказалась фильтровать пользователей по объему транзакций и их количеству — степень влияния этих факторов была «минимальной», уточнили в ParaSwap. Не учитывался и обмен обернутых активов — ETH на WETH, BNB на WBNB, и наоборот.

Предпочтение отдавали вовлеченности, отсеивая пользователей шаг за шагом:

в первую и самую крупную группу вошли те, кто пользовался DEX на регулярной основе с момента основания протокола в 2019 году;

во вторую категорию вошли те, чьи кошельки имели историю транзакций в ParaSwap, ончейн-активность с другими проектами/блокчейнами, а также ненулевой баланс кошелька. Здесь же разработчики исключали путь исходный адрес-ParaSwap-исходный адрес.

в третьей группе учитывались свопы с проектами-партнерами, интегрировавшими ParaSwap.

По итогу из 1,3 млн пользователей были отобраны 26 000, которые представляли 80% объема торгов во время снепшота (он был сделан 8 октября). После финальных манипуляций выборка сократилась до 20 000. За соответствие нескольким параметрам пользователям присваивали баллы, влияющие на итоговый эирдроп.

В ParaSwap отметили, что в ходе распределения монет «получили не совсем обычный трафик», что вызвало проблемы с получением токенов отобранными адресами. Команда призвала отнестись к проблемам «с пониманием».

Ущерб пользователей DeFi-проектов в 2021 году достиг $10,5 млрд

Согласно исследованию аналитической компании Elliptic, с 2020 года пользователи понесли убытки на сумму свыше $12 млрд из-за мошенничеств и краж на DeFi-платформах, причем большая часть потерь — $10,5 млрд — пришлась на 2021 год.

По подсчетам экспертов, только $721 млн из указанной суммы были впоследствии возмещены. Наиболее частой мишенью киберпреступников становились блокчейны Ethereum и Binance Smart Chain.

Основными причинами атак на децентрализованные проекты в Elliptic называют ошибки в коде и недостатки архитектуры. На них приходится $5,5 млрд и $5,3 млрд соответственно.

Наличие больших пулов ликвидности позволяет хакерам отмывать доходы от преступной деятельности, практически не оставляя следов. Мошенничество в сегменте также является обычным явлением.

Убытки, связанные с использованием ключей администратора, составляют $1 млрд, на экзит-скамы приходится $18 млн. Относительно последнего пункта специалисты подчеркнули, что сумма может быть выше, так как этот тип мошенничества сложнее выявить в отличие от эксплойтов.

Среди dapps 34% от общей суммы ущерба пришлось на сервисы кредитования, 17,1% — на DEX, 16,4% — на приложения для управления активами и 13,5% — на межсетевые мосты.

Цена токена Cream Finance рухнула после анонса возмещения средств пользователям

Цена токена DeFi-протокола Cream Finance обвалилась более чем на 45% после анонса разработчиками программы возмещения средств пользователям, пострадавшим в результате октябрьской хакерской атаки.

Среди пострадавших распределят более 1,45 млн CREAM. Для этого задействуют активы казначейства проекта, а также токены, выделенные разработчикам. Последние более не будут получать аллокации.

Пользователи, которым удалось добиться возмещения средств через страховые проекты Nexus Mutual и Bridge Mutual, не участвуют в программе. В Cream Finance отметили, что участники стейкинга продолжат получать вознаграждение — это касается и долгосрочных пулов CREAM.

Команда проекта сфокусируется на развитии протокола Iron Bank (вторая версия Cream Finance). Разработчики «ужесточили стратегию листинга токенов» и установили лимиты на залоговое обеспечение для всех рынков, а также приступили к внедрению «дополнительных решений по мониторингу и оповещению».

На момент написания CREAM торгуется вблизи $48 — еще 13 ноября цена превышала $86. До атаки актив стоил более $155.

Снижение цены токена связано с увеличением его предложения — на рынок попадут активы, ранее удерживаемые казначейством проекта и разработчиками.

Инвестиции в DeFi

https://forklog.com/yuristy-perechislili-riski-dlya-nft-i-defi-proektov-iz-za-obnovlennyh-rekomendatsij-fatf/

Стоящий за решением для ликвидного стейкинга pSTAKE стартап Persistence привлек $10 млн по итогам стратегического раунда финансирования. Его возглавили Three Arrows Capital, Sequoia Capital India, Galaxy Digital и DeFiance Capital Invest.

Средства также предоставили Coinbase Ventures, Tendermint Ventures, Kraken Ventures, Alameda Research, Sino Global Capital, Spartan Group, валидаторы Stake.fish, Figment Fund, Everstake, Chorus One и Cosmostation, а также некоторые бизнес-ангелы.

pSTAKE позволяет «разблокировать» ликвидность находящихся в стейкинге токенов.

Привлеченные средства направят на ускорение работы по обеспечению доступа институциональных инвесторов к DeFi. С этой целью в сентябре стартап заключил партнерство с BridgeTower Capital. Соглашение подразумевает интеграцию pSTAKE в операции по стейкингу клиентов последней.

Команда децентрализованной платформы Alex на базе блокчейна Stacks привлекла $5,8 млн в ходе раунда финансирования, возглавляемого White Star Capital.

В раунде также участвовали венчурные фирмы Cultur3, GBIC и OK Blockchain Capital. Проект направит привлеченные средства на расширение команды разработчиков.

Взломы и скамы

5 ноября разработчики DeFi-платформы bZx признали факт потери средств в результате взлома. По их словам, был скомпрометирован закрытый ключ управления развертыванием проекта на Polygon и Binance Smart Chain.

Под постом аудиторская компания SlowMist указала, что ущерб составил $55 млн. Средства находятся на семи адресах, предположительно контролируемых хакером.

По итогам предварительного расследования команда проекта назвала инцидент «фишинговой атакой на разработчика bZx». Представители платформы уточнили, что хакер «опустошил протоколы BSC и Polygon», после чего обновил контракт для вывода токенов. Сумма ущерба устанавливается.

https://forklog.com/chto-takoe-fantom/

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