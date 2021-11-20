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Власти Китая предупредили об участившихся случаях мошенничества с цифровым юанем

Власти Китая предупредили об участившихся случаях мошенничества с цифровым юанем


Власти района Сюнъань предупредили граждан об участившихся случаях мошенничества с использованием цифрового юаня (e-CNY). Злоумышленники выдают себя за представителей государственных органов, чтобы получить доступ к средствам жертв.


Администрация района подчеркнула, что e-CNY «находится на экспериментальной стадии разработки». Пользователям рекомендовали загружать цифровые кошельки исключительно из проверенных источников вроде сайтов авторизованных банковских учреждений.


Власти предостерегли граждан от мошенников, которые, представляясь сотрудниками прокуратуры или полиции, пытаются получить доступ к реквизитам банковских карт, паролям, а также просят загрузить подозрительное программное обеспечение. 


«Цифровой юань является законным платежным средством, эквивалентным наличным деньгам. Любые предложения, связанные с использованием e-CNY для получения прибыли или инвестициями в “биржи цифрового юаня”, являются мошенническими», — говорится в уведомлении.


Ранее китайские правоохранительные органы арестовала женщину, подозреваемую в мошенничестве на сумму $47 000 с использованием e-CNY, сообщает Bloomberg. В начале ноября она позвонила жертве и, представившись полицейским, выманила у нее личные данные, включая номер ID-карты, сведения о банковском счете и фотографию лица.


Подозреваемая зарегистрировала на имя жертвы кошелек для цифрового юаня и перевела на него средства с банковского счета. После этого она вывела похищенные деньги на собственный электронный кошелек.


Сюнъань стал одним из первых районов Китая, в котором власти провели испытания e-CNY.


Напомним, по состоянию на октябрь 2021 года около 140 млн человек открыли кошельки для цифрового юаня и использовали его для транзакций на общую сумму около 62 млрд CNY (~$9,7 млрд).

# Экономика
По материалам: ForkLog

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