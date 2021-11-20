Володин отметил вклад патриарха Кирилла в сохранение традиционных ценностей

14:48 Автор: Виктория Карташева

Источник: Официальный сайт Госдумы

Посвятив себя пастырскому служению, вы многое делаете для укрепления веры, сохранения духовно-нравственных основ и традиционных ценностей нашего общества, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с юбилеем. Об этом сообщается на сайте палаты.

Сегодня, 20 ноября, Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу исполняется 75 лет. Он был избран на Московский патриарший престол Поместным Собором Русской православной церкви. Его интронизация состоялась 1 февраля 2009 года в храме Христа Спасителя.

«Ваш вклад в упрочение межнационального мира и согласия, благотворительная деятельность заслуживают уважения», — отметил Володин.

Матвиенко поздравила патриарха Кирилла с 75-летием

Он также подчеркнул, что глава Русской православной церкви заботится о просвещении и воспитании молодёжи.

Ранее патриарха уже поздравили с 75-летием президент Владимир Путин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Кроме того, глава государства подписал указ о награждении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

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