Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Вышел первый патч для Grand Theft Auto: The Trilogy — что изменили

Вышел первый патч для Grand Theft Auto: The Trilogy — что изменили


Вчера компания Rockstar принесла официальные изменения игрокам за качество трилогии Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Они пообещали, что обновленные версии трех проектов будут дорабатываться патчами. Первый патч стал доступен уже сегодня — на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4 и Playstation 5. Позже он должен добраться до PC.

Патч под версией 1.02 для Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition исправляет целый ряд проблем, на которые жаловались игроки, вот только некоторые из них:



Исправлены модели персонажей в катсценах. В Grand Theft Auto: San Andreas поправили и зависание персонажей в статично положении во время катсцен.



Исправлены проблемы с некорректным отображением текстур в игре.



Исправлены проблемы, когда персонаж мог проваливаться под текстуры.



В Grand Theft Auto: San Andreas исправили дождь, на которых жаловались многие игроки.



Исправлены проблемы с исчезающими объектами (например, мостов) в Grand Theft Auto: San Andreas.

Полный список изменений можно найти на официальном сайте разработчиков.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Игроки обнаружили «пасхалку» в юбилейном контроллере Xbox
Игроки обнаружили «пасхалку» в юбилейном контроллере Xbox
Вышел первый патч для Grand Theft Auto: The Trilogy — что изменили
Вышел первый патч для Grand Theft Auto: The Trilogy — что изменили
Дорожная карта мультиплеера Halo Infinite на первый сезон
Дорожная карта мультиплеера Halo Infinite на первый сезон
Первая в России трансгендерная женщина-политик Юлия Алешина: "У меня всегда при себе газовый баллончик на всякий случай"
Первая в России трансгендерная женщина-политик Юлия Алешина: "У
Филипп Киркоров в Кремле оскорбил журналистку
Филипп Киркоров в Кремле оскорбил журналистку
Анастасия Волочкова потеряла миллионы из-за мошенника
Анастасия Волочкова потеряла миллионы из-за мошенника
МакSим впервые после тяжелой болезни появилась на сцене
МакSим впервые после тяжелой болезни появилась на сцене
Лолита Милявская рассказала о романе с криминальным авторитетом
Лолита Милявская рассказала о романе с криминальным авторитетом
16 фотографий домашних питомцев, которые заснули очень забавно и нелепо
16 фотографий домашних питомцев, которые заснули очень забавно и
Британия вслед за США задумалась о дипломатическом бойкоте Олимпиады
Британия вслед за США задумалась о дипломатическом бойкоте Олимпиады
Девушка решила необычно проучить неверного мужа — о нем теперь знают все, а она сказочно разбогатела
Девушка решила необычно проучить неверного мужа — о нем теперь знают
Под Иркутском 32-летняя водитель Toyota Corolla погибла, врезавшись в стоящую на обочине фуру
Под Иркутском 32-летняя водитель Toyota Corolla погибла, врезавшись в

Топ на сегодня

Соучредитель Celsius Network предложил присудить Сатоши Накамото Нобелевскую премию
Соучредитель Celsius Network предложил присудить Сатоши Накамото
Навьюченное седло
Навьюченное седло
Марина Хлебникова с огромным количеством ожогов находится в реанимации
Марина Хлебникова с огромным количеством ожогов находится в реанимации
Полнолуние 19 ноября 2021 года: что можно делать, а что нельзя
Полнолуние 19 ноября 2021 года: что можно делать, а что нельзя
Частное лунное затмение в Полнолуние 19 ноября 2021 года: что нас ждёт
Частное лунное затмение в Полнолуние 19 ноября 2021 года: что нас ждёт

Еще по теме

Rockstar выступила с заявлением по поводу Grand Theft Auto: The Trilogy
Геймплей первых минут обновленных игр из сборника Grand Theft Auto: The Trilogy
Объявлено время запуска Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition в России
Как активировать чит на большую голову в Grand Theft Auto: The Trilogy на Xbox