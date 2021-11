Вышел первый патч для Grand Theft Auto: The Trilogy — что изменили





Вчера компания Rockstar принесла официальные изменения игрокам за качество трилогии Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Они пообещали, что обновленные версии трех проектов будут дорабатываться патчами. Первый патч стал доступен уже сегодня — на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4 и Playstation 5. Позже он должен добраться до PC.

Патч под версией 1.02 для Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition исправляет целый ряд проблем, на которые жаловались игроки, вот только некоторые из них:

Исправлены модели персонажей в катсценах. В Grand Theft Auto: San Andreas поправили и зависание персонажей в статично положении во время катсцен.Исправлены проблемы с некорректным отображением текстур в игре.Исправлены проблемы, когда персонаж мог проваливаться под текстуры.В Grand Theft Auto: San Andreas исправили дождь, на которых жаловались многие игроки.Исправлены проблемы с исчезающими объектами (например, мостов) в Grand Theft Auto: San Andreas.

Полный список изменений можно найти на официальном сайте разработчиков.