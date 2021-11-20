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Wytchwood выйдет на Xbox в начале декабря

Wytchwood выйдет на Xbox в начале декабря


Создатели игры Wytchwood (студия Alientrap) официально объявили дату релиза их проекта на всех актуальных игровых платформах, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S. Игра выходит 9 декабря 2021 года. Она будет доступна на Xbox, Playstation, Switch и PC.

Wytchwood — это приключенческая игра, действия которой происходят в мире, наполненном антуражем готических сказок. Игрокам предстоит исследовать местность, собирать магические ингредиенты, варить колдовские зелья, побеждать чудовищ, разгадывать загадки. Ниже можно посмотреть трейлер игры Wytchwood.


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По материалам: newxboxone

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