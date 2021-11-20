Звезде "Счастливы вместе" пришлось продать дом из-за безработицы

Вадим Карасев

46-летний Виктор Логинов признался, что после всенародной славы его стали реже звать в кино. Звезде сериала "Счастливы вместе" пришлось даже продать дом из-за безработицы, сообщает "Комсомольская правда".

Виктор Логинов посетовал, что из-за пандемии ему пришлась жестко экономить и избавиться от некоторой недвижимости.



"В пандемию мне пришлось продать кое-что из накопившихся ненужных вещей. У меня был дом, в который мы крайне редко ездили, совсем не на Рублевке — в Тульской области был. Мне пришлось его продать. Также пришлось продать парковочное место, чтобы как-то сводить концы с концами. Это было связано с тем, что не было работы. Но мы как-то выжили", — отметил артист.

По словам актера, в настоящее время у него есть проект на российском телевидении. Логинов ведет развлекательное шоу, являющееся основой его сегодняшних заработков.

Нет, предложения есть, и я ежемесячно хожу на большое количество кастингов, и везде мне говорят: "Да, конечно, замечательно, нам нужны только вы" — и пропадают люди.

При этом актер заверил, что даже если прижмет, не станет заниматься инфоцыганством и марафонами желаний.

"Я вообще не представляю, как у блогеров совести хватает потом смотреть людям в глаза? Хотя мне предлагали, как раз когда началась пандемия, такие марафоны вести. И онлайн-спектакли. Что значит онлайн-спектакли? Ну, говорят, вот мы сейчас здесь почитаем по ролям... Я говорю: да это бред какой-то! А вот передать привет какой-то ты должен за деньги... Я один раз попробовал — какая-то нелепость совершеннейшая! И это не имеет никакого отношения к профессии. Это побирательство какое-то. Нет, если все-таки что-то случится, я пойду дворы подметать. Я два года отработал шахтером-проходчиком, два года работал спасателем в МЧС. Я могу делать все, что угодно", — сказал актер.

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