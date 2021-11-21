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10+ игр и DLC выходят на Xbox на следующей неделе (22-26 ноября) + релизы в Game Pass

10+ игр и DLC выходят на Xbox на следующей неделе (22-26 ноября) + релизы в Game Pass


После насыщенной недели с релизом мультиплеера Halo Infinite и полноценным выходом Battlefield 2042, следующая неделя на Xbox не обещает стать богатой на интересные новинки. Тем не менее, пара игр, которые готовятся к выходу, заслуживают внимания. Некоторые из них после релиза будут добавлены в подписку Game Pass.

Следующие игры выйдут на Xbox на следующей неделе, с 22 по 26 ноября:



Farming Simulator 22 (22 ноября)



Before We Leave (23 ноября)



Deeer Simulator (23 ноября)



Cricket 22 (24 ноября)



Drizzlepath: Deja Vu (24 ноября)



LEGO Builder’s Journey (24 ноября)



Asterix & Obelix: Slap Them All! (25 ноября)



Deiland: Pocket Planet (25 ноября)



Little Bug (26 ноября)



Night Lights (26 ноября)

Game Pass

На данный момент запланировано, что на следующей неделе состоится 3 релиза в Game Pass. Но ходят слухи, что могут появиться и другие проекты — Mass Effect: Legendary Edition или Cyberpunk 2077.

Официально на данный момент заявлен выход следующих игр в Game Pass:



Before We Leave (23 ноября)



Deeer Simulator (23 ноября)



Mortal Shell (23 ноября)
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По материалам: newxboxone

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