10+ игр и DLC выходят на Xbox на следующей неделе (22-26 ноября) + релизы в Game Pass





После насыщенной недели с релизом мультиплеера Halo Infinite и полноценным выходом Battlefield 2042, следующая неделя на Xbox не обещает стать богатой на интересные новинки. Тем не менее, пара игр, которые готовятся к выходу, заслуживают внимания. Некоторые из них после релиза будут добавлены в подписку Game Pass.

Следующие игры выйдут на Xbox на следующей неделе, с 22 по 26 ноября:

Game Pass

Farming Simulator 22 (22 ноября)Before We Leave (23 ноября)Deeer Simulator (23 ноября)Cricket 22 (24 ноября)Drizzlepath: Deja Vu (24 ноября)LEGO Builder’s Journey (24 ноября)Asterix & Obelix: Slap Them All! (25 ноября)Deiland: Pocket Planet (25 ноября)Little Bug (26 ноября)Night Lights (26 ноября)

На данный момент запланировано, что на следующей неделе состоится 3 релиза в Game Pass. Но ходят слухи, что могут появиться и другие проекты — Mass Effect: Legendary Edition или Cyberpunk 2077.

Официально на данный момент заявлен выход следующих игр в Game Pass:

Before We Leave (23 ноября)Deeer Simulator (23 ноября)Mortal Shell (23 ноября)