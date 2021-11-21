5 напитков для улучшения памяти

Вадим Карасев

Существует множество способов повысить работоспособность мозга, однако не все из них безопасны для здоровья. Для того, чтобы начать утро и провести день бодрыми, стоит обратить внимание на полезные напитки, которые улучшают память и помогают сосредоточиться на важных делах.

Повысить работоспособность мозга и улучшить усвоение информации помогают ноотропы — специальные вещества природного или и искусственного происхождения. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют отложить лекарственные препараты и заменить их природными компонентами. Благодаря приготовлению напитков из природного сырья удастся без труда прийти в форму, не забывать важных мелочей и с легкостью преодолевать лень, сонливость и желание отложить работу на неизвестный срок.

Кофе

Речь идет не о растворимом напитке, а именно о зерновом варианте. Свежемолотые зерна кофе содержат большое количество полезных веществ, в том числе хлорогеновую кислоту, благотворно влияющую на работу мозга. Кофе лучше всего пить с утра после завтрака, чтобы не раздражать стенки желудка, и отказаться от напитка ближе к вечеру, чтобы исключить бессонницу. Кофеин помогает сосредоточиться на работе, длительное время концентрировать внимание и оставаться активными на протяжении всего дня. Кроме того, кофе повышает энергетику, что важно для защиты от негатива.

Зеленый чай

Качественные чайные листы содержат L-теанин, который помогает снимать стресс, легче переносить неприятные ситуации, улучшает память и внимание. Зеленый чай тонизирует, но при этом не нагружает нервную систему, действия мягко. Его эффект накопительный, поэтому регулярное заваривание зеленого чая поможет не только улучшить память и работу мозга, но и избавиться от бессонницы и тревожности.

Чайный гриб

Еще один полезный и питательный напиток, который станет находкой для людей, которым нужна острая память. Чайный гриб влияет не только на работу мозга, но и улучшает пищеварение за счет полезных бактерий пробиотиков, которые попадают в кишечный тракт. Регулярное употребление этого природного напитка способствует улучшению настроения, позитивно влияет на работу нервной системы и улучшает память.

Апельсиновый сок

Свежевыжатый цитрусовый сок— отличная профилактика простудных заболеваний, ведь в апельсинах повышено содержание витамина С. Благодаря этому витамину улучшается память, повышается настроение и работоспособность. Стакан сока в утренние часы после завтрака обеспечит организм оптимальным количеством полезных веществ и микроэлементов, что станет залогом бодрого дня.

Какао

Согревающий напиток содержит флавонол, который помогает работе мозга и стимулирует выработку дофамина, отвечающего за хорошее настроение. Такой напиток согреет холодными вечерами, напомнит о детстве и будет благотворно влиять на работу нервной системы, уменьшая тревожность и помогая мозгу включаться в работу.