597 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Иркутской области за сутки

За сутки в Иркутской области зарегистрировали еще 597 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 133 923 случаев заболевания ковидом, сообщает оперштаб 21 ноября.

В больницы госпитализировали 45 человек, на лечении в стационарах остаются 5 478 пациентов. Выздоровели 277 человек, всего — 110 726. За сутки умер 31 человек с COVID-19: 30 — от коронавируса (всего — 6 101), от иных заболеваний — 1 (525).