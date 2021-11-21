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597 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Иркутской области за сутки

597 случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Иркутской области за сутки

За сутки в Иркутской области зарегистрировали еще 597 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 133 923 случаев заболевания ковидом, сообщает оперштаб 21 ноября.

В больницы госпитализировали 45 человек, на лечении в стационарах остаются 5 478 пациентов. Выздоровели 277 человек, всего — 110 726. За сутки умер 31 человек с COVID-19: 30 — от коронавируса (всего — 6 101), от иных заболеваний — 1 (525).

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По материалам: irk

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