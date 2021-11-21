Алла Пугачева с дочкой устроила импровизацию (видео)

Певица Алла Пугачева сыграла на фортепьяно с дочкой Лизой. Максим Галкин показал, как прошел пятничный вечер в его семье. Алла Пугачева решила преподать дочери музыкальный урок. Близнецы 45-летнего шоумена и 72-летней певицы растут талантливыми и любознательными. Восьмилетние Гарри и Лиза радуют родителей своими успехами. У мальчика скорее математический склад ума, а девочка — прирожденная артистка. Примадонна обучает детей игре на фортепиано. На этот раз мама Кристины Орбакайте уселась за инструмент вместе с Лизой, которая иногда даже обходит в эрудиции легендарную артистку. Пугачева предоставила девочке свободу творчества. Сначала Алла Борисовна показала, как создать импровизацию. При этом у певицы получился восточный мотив, а у ее юной ученицы — скорее китайский. Поп-звезда играла в нижней октаве, а ее младшая дочь предпочла высокие ноты. «Лиза и Алла, совместные импровизации», — с нежностью прокомментировал Галкин. Он отметил, что сам не умеет играть на фортепиано, но с удовольствием слушает домашние концерты. Поклонники восхитились нежными семейными отношениями матери и дочери. «Как же приятно смотреть на вашу семью!», «Как прекрасно, мама и дочка импровизируют, это многого стоит», «Ах, Максим, я думаю, процентов сорок женщин хотели бы, чтобы у их детей был такой папа, как вы!», «Алла — умничка! В прекрасной форме, с детьми успевает общаться и за собой следит», «Пусть в будущем споют дуэтом прекрасную песню», — написали фолловеры.