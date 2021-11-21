Анастасия Решетова сильно растолстела

Модель Анастасия Решетова призналась, что набрала лишние килограммы. Бывшая Тимати — Анастасия Решетова — здорово прибавила в весе. Теперь она уже точно не во вкусе музыканта, который предпочитает девушек субтильных типа Саши Дони. Сначала лишние килограммы на бедрах красотки заметили подписчики, рассматривая ее фотографии в Инстаграм и принялись донимать неудобными вопросами. Настя, она же Амина после принятия ислама, не стала скрывать очевидное. «Амина, вы поправились?» — спросили ее. «Конкретно! Плюс 6-7 кг за год! От хорошей жизни, походу», — с юмором ответила Решетова.Анастасия Решетова Еще недавно она строила из себя самоотверженную мать, отказываясь отдавать сына Ратмира отцу даже на короткое время. Сейчас же, похоже, ее жизнь сильно изменилась. Ребенок все чаще бывает в компании Тимати и его матери Симоны Юнусовой, которая растит и дочь музыканта Алису, рожденную от другой модели — Алены Шишковой. А сама Решетова рассказывает, что по горло загружена работой, из-за которой редко бывает в России. В свете говорят, что причина частых переездов вовсе не открытие салона красоты в Казахстане, а ее бурная личная жизнь. Правда, с кем именно, пока тщательно скрывается. Несколько дней назад модель вообще заподозрили в беременности. Но это оказался просто очень неудачный ракурс на одном из ее фото.