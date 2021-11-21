Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анастасия Решетова сильно растолстела

Анастасия Решетова сильно растолстела
Модель Анастасия Решетова призналась, что набрала лишние килограммы. Бывшая Тимати — Анастасия Решетова — здорово прибавила в весе. Теперь она уже точно не во вкусе музыканта, который предпочитает девушек субтильных типа Саши Дони. Сначала лишние килограммы на бедрах красотки заметили подписчики, рассматривая ее фотографии в Инстаграм и принялись донимать неудобными вопросами. Настя, она же Амина после принятия ислама, не стала скрывать очевидное. «Амина, вы поправились?»  — спросили ее. «Конкретно! Плюс 6-7 кг за год! От хорошей жизни, походу»,  — с юмором ответила Решетова.
Анастасия Решетова Еще недавно она строила из себя самоотверженную мать, отказываясь отдавать сына Ратмира отцу даже на короткое время. Сейчас же, похоже, ее жизнь сильно изменилась. Ребенок все чаще бывает в компании Тимати и его матери Симоны Юнусовой, которая растит и дочь музыканта Алису, рожденную от другой модели — Алены Шишковой. А сама Решетова рассказывает, что по горло загружена работой, из-за которой редко бывает в России. В свете говорят, что причина частых переездов вовсе не открытие салона красоты в Казахстане, а ее бурная личная жизнь. Правда, с кем именно, пока тщательно скрывается. Несколько дней назад модель вообще заподозрили в беременности. Но это оказался просто очень неудачный ракурс на одном из ее фото.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Племянник Аллы Пугачевой задолжал миллионы
Племянник Аллы Пугачевой задолжал миллионы
Установили, где находился очаг возгорания в квартире у Марины Хлебниковой
Установили, где находился очаг возгорания в квартире у Марины
Евгения Медведева рассказала о расставании Милохина с бывшей девушкой
Евгения Медведева рассказала о расставании Милохина с бывшей девушкой
Анастасия Решетова сильно растолстела
Анастасия Решетова сильно растолстела
Любовь Успенская считает, что себя никому не нужной
Любовь Успенская считает, что себя никому не нужной
Стало известно, почему Валерию Гаркалину не помогла прививка
Стало известно, почему Валерию Гаркалину не помогла прививка
Какой будет зима 2021-2022: самые верные народные приметы
Какой будет зима 2021-2022: самые верные народные приметы
Будьте внимательны: в сети появляется много спойлеров по Halo Infinite
Будьте внимательны: в сети появляется много спойлеров по Halo Infinite
Инсайдер: 343 Industries работает над еще одной игрой по «неожиданной франшизе»
Инсайдер: 343 Industries работает над еще одной игрой по «неожиданной
Коруги: что нужно знать о японском массаже лица, который называют ручной пластической операцией
Коруги: что нужно знать о японском массаже лица, который называют
Экс-глава литовского МИД предложил ссылать ближневосточных беженцев на Украину и в Молдавию
Экс-глава литовского МИД предложил ссылать ближневосточных беженцев
10+ игр и DLC выходят на Xbox на следующей неделе (22-26 ноября) + релизы в Game Pass
10+ игр и DLC выходят на Xbox на следующей неделе (22-26 ноября) +

Топ на сегодня

Алла Пугачева с дочкой устроила импровизацию (видео)
Алла Пугачева с дочкой устроила импровизацию (видео)
Digital Foundry: как работает кампания Halo Infinite на Xbox Series X | S
Digital Foundry: как работает кампания Halo Infinite на Xbox Series X
Стало известно, во сколько кампания Halo Infinite выйдет в релиз в России
Стало известно, во сколько кампания Halo Infinite выйдет в релиз в
Девушка показала последствия временного тату, которое теперь останется с ней навсегда
Девушка показала последствия временного тату, которое теперь
Ольга Бузова не заметила Филиппа Киркорова
Ольга Бузова не заметила Филиппа Киркорова

Еще по теме

Возлюбленная Тимати - Анастасия Решетова снялась в откровенной фотосессии
Разжиревшая модель Анастасия Решетова показала свою новую фигуру - фанаты в шоке
Анастасия Решетова взяла фамилию Тимати, намекнув на тайную свадьбу с ним
Анастасия Решетова едва не умерла на отдыхе