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«Барселона» и «Манчестер Сити» отказались от сотрудничества с двумя криптопроектами

«Барселона» и «Манчестер Сити» отказались от сотрудничества с двумя криптопроектами


Сразу два футбольных клуба — «Барселона» и «Манчестер Сити» — отказались от сотрудничества со своими партнерами из криптовалютной сферы. Каталонская команда отменила сделку с NFT-маркетплейсом Ownix, британская — с аналитической компанией 3Key Technologies.


4 ноября «Барселона» и Ownix объявили, что футбольный клуб выпустит на маркетплейсе собственную NFT-коллекцию. В нее должны были выйти ключевые моменты из 122-летней истории организации.


18 ноября ФК сообщил о незамедлительном расторжении контракта.


«В свете полученной сегодня информации, которая противоречит ценностям клуба, ФК “Барселона” сообщает о расторжении контракта на создание и продажу цифровых активов NFT с компанией Ownix», — говорится в заявлении.


Команда приняла подобное решение на фоне ареста основателя ICO-стартапов Sirin Labs, Stx Technologies Limited (Stox) и Leadcoin Моше Хогега по подозрению в мошенничестве с криптовалютами, отмывании денег и преступлениях на сексуальной почве. Он оказывал Ownix консультативные услуги.


После заявления «Барселоны» NFT-маркетплейс сообщил, что не имеет отношения к делам, с которыми связано расследование правоохранительных органов. В Ownix подчеркнули, что контракт с Хогегом был расторгнут по его инициативе — он не является акционером компании и не участвует в ее деятельности. 



«Манчестер Сити» в свою очередь «приостановил партнерство» с компанией 3Key Technologies, о котором было объявлено 12 ноября. ФК также удалил пресс-релиз с анонсом соглашения со своего сайта — он доступен через сервис Wayback Machine. 


В рамках ныне соглашения 3Key должна была стать «официальным региональным партнером» футбольного клуба. Речь шла о маркетинговом сотрудничестве, в частности стороны планировали проводить совместные промоакции и мероприятия.


3Key позиционирует себя в качестве поставщика решений технологического анализа и консалтинга в сфере децентрализованных финансов. Однако у общественности возникло к фирме несколько вопросов.


Согласно The Times, основатель 3Key Оливер Чен заявил, что компания находится «на стадии стартапа с продуктом, который запустят в ближайшие месяцы», а партнерство с ФК ориентировано на регионы за пределами Великобритании.


В заявлении Чена перечислены еще четыре топ-менеджера 3Key, однако о них нет никаких упоминаний в интернете. У компании есть сайт и страница в Twitter, однако там не представлена информация, доказывающая ее легальный статус.


Журналист Мартин Калладин попытался найти указанных Ченом людей. Ему удалось связать с главой компании, который обещал предоставить подтверждающие сведения в течение 24 часов. Затем он попросил дать ему еще сутки, но пропустил и этот дедлайн. 



По словам корреспондента Daily Mail Джека Гогана, «Манчестер Сити» отказался от запуска продуктов, связанных с партнерским соглашением, пока не убедится в соблюдении всех нормативных требований. ФК продолжит изучать деятельность 3Key.



Напомним, в мае 2021 года «Манчестер Сити» выпустил коллекцию NFT, приуроченную к победе клуба в Английской премьер-лиге.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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