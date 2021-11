«Барселона» и «Манчестер Сити» отказались от сотрудничества с двумя криптопроектами

Сразу два футбольных клуба — «Барселона» и «Манчестер Сити» — отказались от сотрудничества со своими партнерами из криптовалютной сферы. Каталонская команда отменила сделку с NFT-маркетплейсом Ownix, британская — с аналитической компанией 3Key Technologies.

4 ноября «Барселона» и Ownix объявили, что футбольный клуб выпустит на маркетплейсе собственную NFT-коллекцию. В нее должны были выйти ключевые моменты из 122-летней истории организации.

18 ноября ФК сообщил о незамедлительном расторжении контракта.

«В свете полученной сегодня информации, которая противоречит ценностям клуба, ФК “Барселона” сообщает о расторжении контракта на создание и продажу цифровых активов NFT с компанией Ownix», — говорится в заявлении.

Команда приняла подобное решение на фоне ареста основателя ICO-стартапов Sirin Labs, Stx Technologies Limited (Stox) и Leadcoin Моше Хогега по подозрению в мошенничестве с криптовалютами, отмывании денег и преступлениях на сексуальной почве. Он оказывал Ownix консультативные услуги.

После заявления «Барселоны» NFT-маркетплейс сообщил, что не имеет отношения к делам, с которыми связано расследование правоохранительных органов. В Ownix подчеркнули, что контракт с Хогегом был расторгнут по его инициативе — он не является акционером компании и не участвует в ее деятельности.

«Манчестер Сити» в свою очередь «приостановил партнерство» с компанией 3Key Technologies, о котором было объявлено 12 ноября. ФК также удалил пресс-релиз с анонсом соглашения со своего сайта — он доступен через сервис Wayback Machine.

В рамках ныне соглашения 3Key должна была стать «официальным региональным партнером» футбольного клуба. Речь шла о маркетинговом сотрудничестве, в частности стороны планировали проводить совместные промоакции и мероприятия.

3Key позиционирует себя в качестве поставщика решений технологического анализа и консалтинга в сфере децентрализованных финансов. Однако у общественности возникло к фирме несколько вопросов.

Согласно The Times, основатель 3Key Оливер Чен заявил, что компания находится «на стадии стартапа с продуктом, который запустят в ближайшие месяцы», а партнерство с ФК ориентировано на регионы за пределами Великобритании.

В заявлении Чена перечислены еще четыре топ-менеджера 3Key, однако о них нет никаких упоминаний в интернете. У компании есть сайт и страница в Twitter, однако там не представлена информация, доказывающая ее легальный статус.

Журналист Мартин Калладин попытался найти указанных Ченом людей. Ему удалось связать с главой компании, который обещал предоставить подтверждающие сведения в течение 24 часов. Затем он попросил дать ему еще сутки, но пропустил и этот дедлайн.

At this stage, the only explanation that now makes sense to me is that 3Key simply isn't an authentic firm. How City came to partner with them remains unclear.

3/