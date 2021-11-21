Без предъявления QR-кода адвокатов не пускают в исправительные учреждения Иркутской области

Без предъявления QR-кода адвокатов не пускают в исправительные учреждения Иркутской области. Президент Адвокатской палаты региона Олег Смирнов обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку по этим фактам и принять меры прокурорского реагирования. Текст письма размещен на сайте АП Иркутской области.

«Положениями федерального законодательства такого рода ограничения не предусмотрены. Указом губернатора Иркутской области от 02.11.2021 № № 293-уг „О внесении изменений в указ губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года“ №279-уг определен перечень организаций, посещение которых допускается при предъявлении QR-кода. В перечень организаций, возможность посещения которых ограничена, учреждения УИС Иркутской области не включены», — говорится в сообщении.

Олег Смирнов считает, что процесс оказания юридической помощи подзащитным носит непрерывный характер, отказ в допуске адвокатов неминуемо приведет к невозможности проведения полноценной защиты, нарушению прав лиц, содержащихся под стражей, и к срывам следственных действий. Даже в случае готовности адвоката поставить прививку от COVID-19, этот процесс занимает от полутора до двух месяцев, в течение которых защитник не будет иметь допуска для общения с подзащитными.

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