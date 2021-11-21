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Будьте внимательны: в сети появляется много спойлеров по Halo Infinite

Будьте внимательны: в сети появляется много спойлеров по Halo Infinite


Около двух недель еще до релиза кампании Halo Infinite, но многие игровые журналисты уже получили доступ к игре и могут публиковать по ней материалы. Но студия 343 Industries предупреждает тех, кто имеет доступ к кампании Halo, чтобы они публиковали материалы без катсцен, которые позволили бы понять основной сюжет, и без других спойлеров.

Как это часто бывает с крупными AAA-проектами, избежать утечек материалов со спойлерами не удалось. В частности, на Reddit пользователь опубликовал кат-сцену, которая открывает историю Halo Infinite, и ее просмотр может испортить впечатление от игры фанатам серии, которые не хотели бы словить спойлеров перед самостоятельным прохождением.

Отметим, что спойлеры появились не только на Reddit, на Youtube и в Twitter эта сцена тоже загружена, поэтому рекомендуется внимательнее относиться к видео по Halo Infinite, которые вы просматриваете.

Знакомиться с геймплеем игры лучше по роликам с каналов крупных игровых изданий, таких как IGN или Game Informer. К примеру, ниже можно видеть ролик, где портал IGN показывает, какие активности ждут игроков в открытом мире Halo Infinite:


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По материалам: newxboxone

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