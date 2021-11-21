Что носить зимой: 7 вещей, чтобы пережить холода и остаться самой модной

Вадим Карасев

На самом деле к идеальному зимнему гардеробу предъявляются всего два главных требования: он должен быть теплым и стильным. Но легче сказать, чем сделать. Ведь в действительно теплых вещах можно быстро стать похожим на капусту или человечка из рекламы Michelin, и тут уже не до стильных луков. Но на самом деле составить базовый зимний гардероб, который не даст замерзнуть и при этом поможет выглядеть стильно, не так уже трудно — стоит лишь правильно скомбинировать новые тенденции и проверенную классику. Итак, какие же семь вещей точно стоит иметь в виду следующие три месяца?

1.Стеганое пальто

К слову, о человечке Michelin! Если уж и выглядеть как он, то максимально стильно. А поможет в этом стеганое пальто или пуховик — без этой верхней одежды в этом сезоне точно не обойтись. Здесь главное обращать внимание на крой — силуэт классического пальто смотрится более свежо с такой фактурой, к тому же его можно носить с поясом, что поможет сбалансировать пропорции. Куртки стоит выбирать трапециевидные с расширением внизу или скошенным подолом, как у главной модели этой зимы The Frankie Shop.

Эффектная зимняя одежда сейчас становится одним из главных трендов в моде, так что велика вероятность того, что мы будем носить стеганые пальто в ближайшие несколько лет. Самое время купить себе такое!





Тамара Калинич





The Frankie ShopH&M





Ирина Шейк в кампейне Burberry





Белла Хадид

2.Джемпер Teddy

Уютные шубы Teddy уже давно стали зимней классикой, но также, признаемся, уже немного приелись. Если чувствовать себя клоном на зимних улицах надоело, а расставаться с теплым и классным материалом не хочется, то самое время присмотреться к джемперам.

К тому же спортивно-походная мода снова переживает новый виток популярности. Только на пике теперь не велосипедки и кроссовки, а походные ботинки, жилеты, брюки-карго и флисовые кофты.

Объемный мягкий джемпер точно станет приметной деталью повседневного образа и свежей альтернативой кашемировому свитеру. Выбирать можно и модели классических расцветок с орнаментами, и небанальные яркие варианты "инстаграмных" оттенков вроде розового или салатового. Ну а главное, что такие джемперы Teddy отлично комбинируются с другими зимними маст-хэвами — кожаными брюками и ботинками на массивной подошве.





Ксения АдонтсТина Андреа Лаувли

3.Кожаные брюки

Конечно, зимой в первую очередь стоит думать о тепле и комфорте, и идеальный зимний гардероб должен состоять из базовых непромокаемых вещей и стильной классики (например, тех же свитеров), но при этом нужен хотя бы один эффектный предмет.

Брюки из искусственной кожи совмещают в себе практически все эти пункты. Их легко отчистить от слякоти, к ним подходит какой угодно верх (а смотрится такой образ сразу гораздо круче), ну и, конечно, они довольно уютные и комфортные благодаря мягкой изнаночной стороне и эластичности. Но в сильные морозы все-таки стоит надеть под них колготки или термобелье.





Каролин Даур





Белла Хадид









4.Вязаная жилетка

После выхода ребута "Сплетницы" интерес к стилю преппи снова возрос, так что без жилетки этой зимой не обойтись не только тем, кто хочет согреться, но и тем, кто хочет выглядеть актуально. Сочетать ее можно как с рубашками оверсайз, так и с водолазками или футболками (если день выдался не слишком холодным). Нейтральные расцветки без проблем впишутся в формальный повседневный гардероб, ну а любители экстравагантных образов должны присмотреться к модному сейчас пестрому трикотажу.





Перниль ТейсбекКсения Адонтс









Карина Нигай





Наталья Водянова





Кайя Гербер

5.Вязное платье

Эта вещь точно давно застолбила место в списке базовых зимних вещей, но недооценивать ее явно не стоит. Такое платье удобное и теплое — словно завернулся в любимый плед (а это ощущение зимой часто хочется брать с собой из дома), при этом оно элегантно в своем минимализме (тут присматриваться стоит именно к однотонным моделям). Добавьте высокие сапоги — и стильный образ готов. Любители экспериментов могут вспомнить тренд из нулевых и дополнительно "утеплить" лук брюками или джинсами клеш.









Рози Хантингтон-Уайтли

6.Мегашарф

Шарфы оверсайз из мягкой шерсти просто незаменимы в зимнем гардеробе. Если вы склонны быстро замерзать, этот аксессуар всегда стоит иметь при себе. Кроме того, в мрачные зимние месяцы, когда многие носят темные пуховики, яркий шарф — это единственный способ хоть как-то "раскрасить" свой образ.

XL-шарфы можно стилизовать по-разному: небрежно обернуть вокруг шеи, накинуть на плечи как шаль или обернуть крест-накрест и завязать узлом на талии.









Джиджи Хадид

7.Сапоги на массивной подошве

Сапоги и ботинки на массивной подошве уже не являются новинкой — вот уже как минимум два сезона все без ума от них и они уже успели даже стать своего рода классикой. Толстая подошва дополнительно защищает ноги от холода, а их брутальный вид придает остроты любому образу — комбинируют их модницы смело и с джинсами, и с платьями. В общем, со всех сторон выгодная модная находка.





Вики ХейлерКсения Чилингарова





Леони ХаннеНадя Бесчетникова