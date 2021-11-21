Что носить зимой: 7 вещей, чтобы пережить холода и остаться самой модной
На самом деле к идеальному зимнему гардеробу предъявляются всего два главных требования: он должен быть теплым и стильным. Но легче сказать, чем сделать. Ведь в действительно теплых вещах можно быстро стать похожим на капусту или человечка из рекламы Michelin, и тут уже не до стильных луков. Но на самом деле составить базовый зимний гардероб, который не даст замерзнуть и при этом поможет выглядеть стильно, не так уже трудно — стоит лишь правильно скомбинировать новые тенденции и проверенную классику. Итак, какие же семь вещей точно стоит иметь в виду следующие три месяца?
1.Стеганое пальто
К слову, о человечке Michelin! Если уж и выглядеть как он, то максимально стильно. А поможет в этом стеганое пальто или пуховик — без этой верхней одежды в этом сезоне точно не обойтись. Здесь главное обращать внимание на крой — силуэт классического пальто смотрится более свежо с такой фактурой, к тому же его можно носить с поясом, что поможет сбалансировать пропорции. Куртки стоит выбирать трапециевидные с расширением внизу или скошенным подолом, как у главной модели этой зимы The Frankie Shop.
Эффектная зимняя одежда сейчас становится одним из главных трендов в моде, так что велика вероятность того, что мы будем носить стеганые пальто в ближайшие несколько лет. Самое время купить себе такое!
2.Джемпер Teddy
Уютные шубы Teddy уже давно стали зимней классикой, но также, признаемся, уже немного приелись. Если чувствовать себя клоном на зимних улицах надоело, а расставаться с теплым и классным материалом не хочется, то самое время присмотреться к джемперам.
К тому же спортивно-походная мода снова переживает новый виток популярности. Только на пике теперь не велосипедки и кроссовки, а походные ботинки, жилеты, брюки-карго и флисовые кофты.
Объемный мягкий джемпер точно станет приметной деталью повседневного образа и свежей альтернативой кашемировому свитеру. Выбирать можно и модели классических расцветок с орнаментами, и небанальные яркие варианты "инстаграмных" оттенков вроде розового или салатового. Ну а главное, что такие джемперы Teddy отлично комбинируются с другими зимними маст-хэвами — кожаными брюками и ботинками на массивной подошве.
3.Кожаные брюки
Конечно, зимой в первую очередь стоит думать о тепле и комфорте, и идеальный зимний гардероб должен состоять из базовых непромокаемых вещей и стильной классики (например, тех же свитеров), но при этом нужен хотя бы один эффектный предмет.
Брюки из искусственной кожи совмещают в себе практически все эти пункты. Их легко отчистить от слякоти, к ним подходит какой угодно верх (а смотрится такой образ сразу гораздо круче), ну и, конечно, они довольно уютные и комфортные благодаря мягкой изнаночной стороне и эластичности. Но в сильные морозы все-таки стоит надеть под них колготки или термобелье.
4.Вязаная жилетка
После выхода ребута "Сплетницы" интерес к стилю преппи снова возрос, так что без жилетки этой зимой не обойтись не только тем, кто хочет согреться, но и тем, кто хочет выглядеть актуально. Сочетать ее можно как с рубашками оверсайз, так и с водолазками или футболками (если день выдался не слишком холодным). Нейтральные расцветки без проблем впишутся в формальный повседневный гардероб, ну а любители экстравагантных образов должны присмотреться к модному сейчас пестрому трикотажу.
5.Вязное платье
Эта вещь точно давно застолбила место в списке базовых зимних вещей, но недооценивать ее явно не стоит. Такое платье удобное и теплое — словно завернулся в любимый плед (а это ощущение зимой часто хочется брать с собой из дома), при этом оно элегантно в своем минимализме (тут присматриваться стоит именно к однотонным моделям). Добавьте высокие сапоги — и стильный образ готов. Любители экспериментов могут вспомнить тренд из нулевых и дополнительно "утеплить" лук брюками или джинсами клеш.
6.Мегашарф
Шарфы оверсайз из мягкой шерсти просто незаменимы в зимнем гардеробе. Если вы склонны быстро замерзать, этот аксессуар всегда стоит иметь при себе. Кроме того, в мрачные зимние месяцы, когда многие носят темные пуховики, яркий шарф — это единственный способ хоть как-то "раскрасить" свой образ.
XL-шарфы можно стилизовать по-разному: небрежно обернуть вокруг шеи, накинуть на плечи как шаль или обернуть крест-накрест и завязать узлом на талии.
7.Сапоги на массивной подошве
Сапоги и ботинки на массивной подошве уже не являются новинкой — вот уже как минимум два сезона все без ума от них и они уже успели даже стать своего рода классикой. Толстая подошва дополнительно защищает ноги от холода, а их брутальный вид придает остроты любому образу — комбинируют их модницы смело и с джинсами, и с платьями. В общем, со всех сторон выгодная модная находка.