Детскую городскую больницу отремонтируют в Усолье-Сибирском

На следующей неделе в детском отделении ОГБУЗ «Усольская городская больница» начнется капитальный ремонт. Подрядчик уже закупил необходимые стройматериалы и оборудование. Об этом губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву доложила заместитель министра здравоохранения региона Галина Синькова. Глава региона 20 ноября посетил медучреждение.

Финансирование капремонта детского отделения в размере 143 миллионов рублей предусмотрено федеральным бюджетом в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Работы рассчитаны на три года. В 2021 году затраты составят почти 41 миллион рублей.

Игорь Кобзев:

— В августе этого года я поручил внести этот объект дополнительно в программу модернизации. Как известно, в Усолье-Сибирском проводится комплекс работ по ликвидации накопленного вреда от деятельности «Усольехимпрома». В том числе модернизируется социальная инфраструктура. Подрядчик получил аванс на закупку материалов и вентиляционного оборудования, в ближайшие дни строительная компания приступит к выполнению работ по капитальному ремонту. Мы должны создавать и поддерживать достойные условия оказания медицинской помощи в регионе, тем более в этом случае речь идет о детях.

По итогам визита в Усольскую городскую больницу Игорь Кобзев поручил предусмотреть в областном бюджете на 2023 год средства на выполнение внутренней отделки помещений больницы и благоустройство территории. Деньги на эти работы не были заложены в федеральный бюджет. Также необходимо выделить средства на приобретение медицинской мебели и недостающего оборудования для оказания качественной медпомощи детям из Усолья-Сибирского и Усольского района.