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Девушка в своем телефоне обнаружила чужие голосовые сообщения, которые довели ее до слез, ведь они из прошлого

Девушка в своем телефоне обнаружила чужие голосовые сообщения, которые довели ее до слез, ведь они из прошлого

Девушка, сама к этому не стремясь, стала участницей очень интересной истории.

Она решила освободить часть памяти смартфона и обратила внимание на голосовые сообщения, которые были отправлены с одного и того же номер. Кто-то слал ей весточку по многу раз в день.

Девушка прослушала сообщения. Речь в них шла о любви. Женский голос твердил «Я не могу без тебя», «Я люблю тебя». При этом женщина на аудио плакала и периодически замолкала. Такие весточки приходили к героине публикации ежедневно. Как выяснилось позже, отправителем оказалась женщина, у которой ранее умер муж.

Не зная, как бороться с горем, вдова слала голосовые на его номер. Таким образом она хотела поговорить с любимым. Девушка, обнаружившая записи, опубликовала их в ролике и разместила в Тик Ток. Видео быстро стало вирусным.

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It’s noon & now I’m broken #heartbroken #LevisMusicProject #PINKHolidayRemix #sad #fyp #rip #sadvoicemail

♬ Easy On Me — Adele

Пользователи оставили разные мнения о находке. Кто-то хотел, чтобы девушка сделала звонок несчастной женщине, другие же всячески протестовали против этого. Судя по комментариям подобным образом с покойными пытаются общаться многие люди, для которых потеря стала настоящим горем.

# Актуальные новости
По материалам: MirFactov

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