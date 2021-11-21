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Евгения Медведева рассказала о расставании Милохина с бывшей девушкой

Евгения Медведева рассказала о расставании Милохина с бывшей девушкой
Фигуристку Евгению Медведеву обвиняют в разрушении пары. Недавно Даня заявлял, что не готов к новым отношениям после тяжелого разрыва с бывшей. Однако сейчас в Сети пестрят публикации о том, какая же красивая пара может получиться из Милохина и его партнерши по ледовому шоу Жени Медведевой. И рэпер, и фигуристка мило взаимодействуют: обращаются друг к другу нежно в социальных сетях, записывают совместные видео, много шутят. Это категорически не нравится поклонникам пары Милохин-Гаврилина, хейтеры завалили нелицеприятными комментариями Медведеву, мол, именно она стала причиной расставания звезд TikTok. 22-летняя чемпионка решила не молчать и ответила на нападки в свой адрес: «Да, я заметила кучу комментариев на эту тему, но скажу так: я никак с этим не связана и вообще комментировать личную жизнь кого-то без его присутствия считаю неправильным».
Евгения Медведева Но все же Женя рассказала, почему считает глупым высказываться по этому поводу: «Во-первых, я не знаю Юлю лично, я с ней ни разу не общалась, ни разу не виделась, видела ее только пару раз в TikTok и Instagram. Поэтому я вообще никак не могу прокомментировать эту ситуацию. Даже если бы очень хотела» рассказала она ELLE girl. Напомним, взаимоотношения блогеров были не из простых, все шло к их логическому завершению. Пара то расставалась, то сходилась. Гаврилина признавалась, что ревновала бойфренда. Впрочем, и сам Даня не скрывал этот факт. «Да, я изменял! Просто у меня не было никогда отношений-отношений. Всегда было так, что встречаешься с девушкой, а потом оба просыпаемся наутро и понимаем — это ошибка. Мы вроде бы вместе, то есть не было разговоров о расставании, но начинались мутки с другой и, наверное, это считается изменой», — откровенничал 19-летний Милохин.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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