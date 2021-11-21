Филипп Киркоров потратит миллионы на день рождения дочери

Певец Филипп Киркоров признался, что только на одни приглашения потратил сотни тысяч. Артист в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что готовится шикарно отметить десятилетие своей наследницы – Аллы-Виктории. «Праздник будет на крутой вилле в одном очень красивом поселке», сказал Филипп Киркоров.Дочка Филиппа Киркорова По словам Киркорова, он потратил несколько сотен тысяч рублей только на видеоприглашения. Организовывать торжество будет его новое агентство праздников. «Команда у нас крутая. Новое агентство — и сразу десятилетие моей дочери. Она будет просто красотка», — заметил Киркоров. Напомним, что десять лет Алле-Виктории исполнится 26 ноября. Как говорил Киркоров, на празднике будет весь свет шоу-бизнеса.