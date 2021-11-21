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Глава МИД Франции призвал Путина вмешаться в ситуацию на польско-белорусской границе

Глава МИД Франции призвал Путина вмешаться в ситуацию на польско-белорусской границе

15:44  Автор: Кристина Стащенко


Источник: РИА Новости



Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан надеется, что президент Владимир Путин вмешается в ситуацию с беженцами на границе между Польшей и Белоруссией и окажет давление на Минск. Об этом сообщает РИА Новости. 

Ранее, 15 ноября, Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора условились сотрудничать в вопросе снижения уровня миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

«У Путина тесные связи с Лукашенко, у него должны быть способы реагировать, оказать давление [на Минск] — дипломатическое или, возможно, другое, поскольку страны связывает и история, и соседство, и экономическое сотрудничество, и политическое … Президент Путин обещал вмешаться в ситуацию, надеюсь, что он это сделает», — сказал Ле Дриан. 

В Польше заявили о готовности закрыть границы с Белоруссией


Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что для урегулирования кризиса общения между главами России и Белоруссии недостаточно, необходимо продолжать контакты между Минском и Евросоюзом. 

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала 2021 года устремились мигранты, резко обострился в начале этой недели. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону. Некоторые из них пытались попасть в Польшу, сломав заграждение из колючей проволоки.

Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса. Белорусские власти эти обвинения отвергают.

В связи с этим, в Эстонии начали возводить временные заграждения на первых участках сухопутной границы с Россией в Нарве на северо-востоке страны, а также на берегах реки Пиуза на юго-востоке республики.


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Согласно планам, в общей сложности предстоит протянуть до 40 километров заграждений в виде колючей проволоки. Работы по возведению временных ограждений ведутся в ускоренном режиме, завершить строительство предполагают к 2026 году.



#Франция #Белоруссия


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По материалам: pnp.ru

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