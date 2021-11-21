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Глава Three Arrows Capital раскритиковал Ethereum и назвал криптовалюту «антиутопией»

Глава Three Arrows Capital раскритиковал Ethereum и назвал криптовалюту «антиутопией»


Генеральный директор сингапурского венчурного фонда Three Arrows Capital (3AC) Су Чжу раскритиковал Ethereum за высокие комиссии, которые не позволяют новичкам рынка использовать этот блокчейн. 



«Да, я отказался от Ethereum, несмотря на то, что в прошлом ее поддерживал. [...] Идея сидеть без дела и наяривать, наблюдая за сжиганием и выдумывая тесты на чистоту, в то время как ровно ноль новичков могут позволить себе цепочку, отвратительна», — написал он.


По словам Чжу, Ethereum в значительной степени страдает от «дилеммы основателей» — последние «уже слишком богаты, чтобы помнить, что они изначально собирались делать». Его замечание набрало более 4000 лайков всего за час.  


«Пользователи в ярости от того, что им обещают будущее, затем говорят, что они должны заплатить от $100 до $1000 за транзакцию, чтобы насладиться им, а после рассказывают сказки о том, что стоило быть умнее и купить ETH по $10», — объяснил Чжу. 


Глава 3AC также ретвитнул запись основателя аналитической компании Messari Райана Селкиса, в которой он отметил, что полноценно пользоваться Ethereum могут себе позволить только аккредитованные инвесторы.



«Не имеет значение, является ли Ethereum ценной бумагой, потому что единственные люди, которые могут себе позволить использовать его, в любом случае аккредитованы. Я люблю ETH, но для того, чтобы протестировать несколько новых продуктов и научиться работать с ними, нужно потратить $10 000. Лучше, чем колледж, я думаю», — написал Селкис.


Впоследствии Чжу смягчил свою позицию, заявив, что «отказ — неправильное слово». Он признал, что погорячился и есть «отличные команды», которые работают над решениями масштабирования второго уровня.


По его словам, он бы хотел увидеть дорожную карту первой итерации сети, а также обновления, которые «сфокусированы на пользователях, а не благосостоянии владельцев».



«Сегодня покупка доменного имени [речь о системе Ethereum Name Service] обходится в $2 000. Развертывание контрактов — в $1000. Простая отправка токена стоит $50. Это антиутопия и к ней следует относиться именно так, а не праздновать сжигание комиссионных. Это менталитет рантье, который я считаю опасным», — добавил он.


Ethereum давно критикуют за высокие транзакционные комиссии. В октябре 2021 года средний показатель превысил $50. Согласно Glassnode, на момент написания средняя комиссия в сети составляет $39.


Данные: аналитический отчет ForkLog за октябрь 2021 года.

Напомним, в ноябре криптовалютная биржа Binance сообщила об интеграции Arbitrum One. Клиенты получили возможность депонировать ETH через сеть этого решения второго уровня.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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