Громкое дело в США: убившего двух демонстрантов 18-летнего Кайла Риттенхауса оправдали

Вадим Карасев

Стал известен итог одного из самых резонансных судебных процессов за последнее время: суд присяжных признал невиновным 18-летнего американца Кайла Риттенхауса, застрелившего двух человек.

Трагедия произошла в августе 2020 года во время беспорядков в Кеноше (штат Висконсин). Они проходили на волне охвативших всю Америку протестных акций сторонников движения Black Lives Matter. 23 августа местные полицейские ранили темнокожего Джейкоба Блейка, которого пытались задержать за домашнее насилие. Мужчина не погиб, но инцидент вызвал массовые беспорядки в Кеноше.

Риттенхаус, тогда 17-летний, приехал в Висконсин из соседнего Иллинойса и присоединился к отрядам волонтеров, вызвавшихся патрулировать город с оружием вместе с полицией и охранять собственность местных жителей от мародеров (на тот момент вместо мирной демонстрации уже начались погромы, грабежи и поджоги).

Наша работа — защищать бизнес, а я считаю помощь людям частью этой работы. Если кто-то позовет на помощь — я побегу туда. Вот зачем я здесь, — сказал он тележурналисту буквально за несколько минут до дальнейших трагических событий.





Кайл Риттенхаус

Риттенхаус, вооруженный винтовкой, оказался участником одной из стычек между демонстрантами и полицией, а также выступавшими на ее стороне волонтерами. Один из протестующих, 36-летний Джозеф Розенбаум, попытался отобрать у молодого человека оружие, и Риттенхаус произвел четыре выстрела. От ранений Розенбаум вскоре скончался.

Применив оружие, Кайл Риттенхаус попытался убежать, за ним кинулась толпа митингующих. Подростка атаковали, он упал на асфальт, а когда еще один из участников протестов, 26-летний Энтони Хубер, ударил его скейтбордом, Риттенхаус снова открыл стрельбу. Выстрел из винтовки в грудь оказался для Хубера смертельным.

Последний раз Риттенхаус выстрелил в 26-летнего Гейджа Гросскройца, державшего в руках пистолет, и ранил того в руку.

Как сообщает пресса, после всего произошедшего Кайл Риттенхаус поднял руки вверх и сам направился к полицейским автомобилям. Арестован молодой человек был на следующий день. Ему предъявили обвинения в убийстве и незаконном хранении оружия, максимальное наказание, которое ему грозило, — пожизненный срок.

1 ноября 2021 года начался судебный процесс. Адвокаты Риттенхауса настаивали на том, что его действия следует расценивать как самооборону. Сторона обвинения же заявляла, что подросток сам спровоцировал опасную ситуацию.

Мнения общественности по этому поводу разделились. СМИ тоже освещали процесс по-разному: где-то Кайла называли "террористом и линчевателем", где-то — "добровольцем и миротворцем".





Кайл Риттенхаус

Вчера прошло заседание, на котором присяжные признали Риттенхауса невиновным по всем пунктам. Выслушав вердикт, молодой человек не смог сдержать слез. После суда он сказал журналистам:Я считаю, они вынесли правильный вердикт, и я очень рад, что все прошло удачно. Это был нелегкий путь, но мы его прошли. Прошли самый тяжелый его участок. Вынесенное решение вызвало новую волну споров как по поводу этого конкретного дела, так и на тему протестов, проблемы расизма, доступности огнестрельного оружия и системы правосудия в целом. В частности, некоторые СМИ уже выражают недовольство тем, что "среди присяжных было подавляющее большинство белых".

Президент США на вопросы журналистов о справедливости вердикта ответил, что "поддерживает решение присяжных". Чуть позже Джо Байден выпустил официальный комментарий: Вердикт, вынесенный в Кеноше, заставит многих американцев чувствовать гнев и беспокойство, я не исключение. Однако мы должны признать, что присяжные высказали свое мнение. Я дал обещание объединить американцев, поскольку верю: то, что нас объединяет, намного сильнее, того, что нас разделяет,— говорится в заявлении главы государства.

Маргарита Дорошевич