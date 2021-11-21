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Игроки жалуются на условно-бесплатную модель мультиплеера Halo Infinite

Игроки жалуются на условно-бесплатную модель мультиплеера Halo Infinite


Halo Infinite революционная игра для серии не только с точки зрения одиночной кампании, но и с точки зрения мультиплеера. Впервые разработчики готовы привлечь в проект максимальное число игроков, выпустив его в условно-бесплатном варианте. При этом выходит Halo Infinite не только на приставках Xbox, но и на PC, в том числе и в Steam, что дает максимально широкий доступ к проекту со стороны аудитории.

На Reddit появилась тема, которая стала довольно популярной. В ней автор утверждает, что он не хочет покупать боевые пропуска – «Я с радостью заплачу за эту игру 60 долларов, если это означает, что я смогу разблокировать все предметы, цвета и т.д., играя в игру, вместо того, чтобы платить за них по отдельности». Тема собрала почти 3 тысячи комментариев, где многие игроки согласны с позицией автора. Они отмечают, что тоже готовы были бы заплатить $60 для доступа ко всему контенту в мультиплеера Halo, как это было с прошлыми частями серии.

Многие игроки в комментариях отмечают, что цель разработчиков Halo Infinite – это заработать на поклонниках серии в мультиплеере «сотни и тысячи долларов», а не просто ограничиться $60 с игрока, и возможностью что-то продать дополнительно при помощи DLC.

Напомним, что Halo Infinite называется Microsoft и студией 343 Industries игрой, которая может быть платформой для развития Halo в ближайшие 10 лет.

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По материалам: newxboxone

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