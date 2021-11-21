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Инсайдер: 343 Industries работает над еще одной игрой по «неожиданной франшизе»

Инсайдер: 343 Industries работает над еще одной игрой по «неожиданной франшизе»


Студия 343 Industries была создана Microsoft специально для разработки игр серии Halo. Игра Halo 5 Guardians была выпущена студией в октябре 2015 года, после при их участии была выпущена в феврале 2017 года Halo Wars 2, но основная разработка проекта велась командой Creative Assembly. Сейчас же 343 Industries готовит релиз Halo Infinite — проекта, который был в разработке более 5 лет.

Ходят слухи, что не только Halo Infinite разрабатывает студия 343 Industries. Игровой инсайдер Джез Корден в рамках подкаста Xbox Two сообщил, что у команды есть еще один проект по «неожиданной франшизе». При этом Джез отмечает, что фанатам Halo не стоит ждать спин-оффа:

Если вы ждете спин-оффа Halo, возможно, вам стоит немного умерить свои ожидания, но поклонники этой франшизы будут очень взволнованы.

Никакими больше подробностями Джез Корден не поделился, как и не назвал примерные сроки анонса или выхода этой новой игры от 343 Industries.


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Отметим, что ранее студия 343 Indsutries заявляла об отсутствии планов по выпуску Halo Wars 3 в ближайшее время.

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По материалам: newxboxone

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