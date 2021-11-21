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Инсайдер: Compulsion Games работает над двумя эксклюзивами Xbox

Инсайдер: Compulsion Games работает над двумя эксклюзивами Xbox


Compulsion Games — разработчики, которые известны проектом We Happy Few. Они стали частью Xbox Game Studios в 2018 году, с тех пор от них не было новых анонсов. При этом команда Compulsion Games серьезно расширилась, о чем они рассказывали в рамках интервью.

Похоже, что сейчас Compulsion Games работает сразу над двумя проектами, которые еще не были официально представлены.

Первая игра — это Project Midnight. О ней ранее уже рассказывали инсайдеры, что она представляет собой экшен от третьего лица в темном фантастическом мире. Согласно слухам, это сказка о взрослении, которая черпает вдохновение из Глубинного Юга Америки. Именно этот проект сейчас находится в активной разработке у Compulsion Games.

Вторая игра — это Project Velvet. О ней рассказал инсайдер Джез Корден в рамках последнего выпуска Xbox Two. Он не дал никаких подробностей об игре. По его словам, Project Velvet будет выпущен после Project Midnight.


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По материалам: newxboxone

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