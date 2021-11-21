Ирина Понаровская высказалась о скандале с Аллой Пугачевой

Ходят слухи ,что именно благодаря певице Алле Пугачевой, Ирина Понаровская исчезла со сцены. Артистка впервые высказалась о конфликте с Аллой Пугачевой, который зрители заметили еще в далекие советские времена. А потом поползли слухи о том, что со сцены исполнительница песни «Рябиновые бусы» исчезла именно из-за Примадонны. Это произошло во время эфира YouTube-шоу «А поговорить?» Ведущая проекта Ирина Шихман задала вопрос об отношениях с Аллой Пугачевой, на что Ирина Понаровская ответила, что никаких отношений между ними нет и не было. Однако она постоянно слышала подколки в свой адрес. Дескать, Аллу Борисовну очевидно раздражало ее «дворянское» поведение. И это сильно проявилось в одном из выпусков «Голубого огонька», когда Пугачева с издевкой в голосе начала поддевать Понаровскую.Алла Пугачева «Неприятно было. Со мной говорили, как немножко с чокнутой: «Ой, а кто это? А не голубая ли кровь у вас?» Типа иди к свои царям и прадедам. Я не знаю, какого цвета кровь… Жилки голубые, но кровь вроде красная. Знаете, я родилась такой, я не знаю, что это. Может, моя бабушка – баронесса немецкая, может быть… Я не знаю», — сказала Понаровская. Также певица вспомнила, как жена Максима Галкина как-то бросила ей нечто нелицеприятное, пройдя мимо и встав к ней спиной. Но она не стала ей отвечать, поскольку ее воспитывали не говорить с людьми, которые не смотрят во время разговора в лицо. На слух о том, что именно Пугачева некогда «убрала ее» со сцены, она сказала, что не проводила никаких расследований, ей это не нужно. Но она никогда не считала себя конкуренткой Алле Борисовне. Певица считает, что у каждого свой зритель и соревнований на эстраде быть не должно.