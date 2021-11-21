Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ирина Понаровская высказалась о скандале с Аллой Пугачевой

Ирина Понаровская высказалась о скандале с Аллой Пугачевой
Ходят слухи ,что именно благодаря певице Алле Пугачевой, Ирина Понаровская исчезла со сцены.    Артистка впервые высказалась о конфликте с Аллой Пугачевой, который зрители заметили еще в далекие советские времена. А потом поползли слухи о том, что со сцены исполнительница песни «Рябиновые бусы» исчезла именно из-за Примадонны. Это произошло во время эфира YouTube-шоу «А поговорить?» Ведущая проекта Ирина Шихман задала вопрос об отношениях с Аллой Пугачевой, на что Ирина Понаровская ответила, что никаких отношений между ними нет и не было. Однако она постоянно слышала подколки в свой адрес. Дескать, Аллу Борисовну очевидно раздражало ее «дворянское» поведение. И это сильно проявилось в одном из выпусков «Голубого огонька», когда Пугачева с издевкой в голосе начала поддевать Понаровскую.
Алла Пугачева «Неприятно было. Со мной говорили, как немножко с чокнутой: «Ой, а кто это? А не голубая ли кровь у вас?» Типа иди к свои царям и прадедам. Я не знаю, какого цвета кровь… Жилки голубые, но кровь вроде красная. Знаете, я родилась такой, я не знаю, что это. Может, моя бабушка – баронесса немецкая, может быть… Я не знаю», — сказала Понаровская. Также певица вспомнила, как жена Максима Галкина как-то бросила ей нечто нелицеприятное, пройдя мимо и встав к ней спиной. Но она не стала ей отвечать, поскольку ее воспитывали не говорить с людьми, которые не смотрят во время разговора в лицо. На слух о том, что именно Пугачева некогда «убрала ее» со сцены, она сказала, что не проводила никаких расследований, ей это не нужно. Но она никогда не считала себя конкуренткой Алле Борисовне. Певица считает, что у каждого свой зритель и соревнований на эстраде быть не должно.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Павел Воля рассказал, как растут его дети
Павел Воля рассказал, как растут его дети
Ирина Понаровская высказалась о скандале с Аллой Пугачевой
Ирина Понаровская высказалась о скандале с Аллой Пугачевой
У годовалого сына Евгения Плющенко собаки украли вкусняшку (видео)
У годовалого сына Евгения Плющенко собаки украли вкусняшку (видео)
Филипп Киркоров потратит миллионы на день рождения дочери
Филипп Киркоров потратит миллионы на день рождения дочери
Россияне перечислили самые благородные профессии
Россияне перечислили самые благородные профессии
Глава Three Arrows Capital раскритиковал Ethereum и назвал криптовалюту «антиутопией»
Глава Three Arrows Capital раскритиковал Ethereum и назвал
Реинкарнация: мифы и факты
Реинкарнация: мифы и факты
Президент Болгарии в ответ на протесты Украины снова назвал Крым российским
Президент Болгарии в ответ на протесты Украины снова назвал Крым
Эти 11 игр обещали выпустить в Game Pass до конца года, но их статус неизвестен
Эти 11 игр обещали выпустить в Game Pass до конца года, но их статус
В сети обсуждают скандал с Dior в Китае — бренд обвинили в "уродовании" азиатских женщин
В сети обсуждают скандал с Dior в Китае — бренд обвинили в
У ангарчанина изъяли ВАЗ 21099 в счет уплаты 194 тысяч рублей соседке за ущерб от пожара
У ангарчанина изъяли ВАЗ 21099 в счет уплаты 194 тысяч рублей соседке
В интернете создали онлайн-курс «Краткая история Иркутска»
В интернете создали онлайн-курс «Краткая история Иркутска»

Топ на сегодня

Алла Пугачева с дочкой устроила импровизацию (видео)
Алла Пугачева с дочкой устроила импровизацию (видео)
Девушка показала последствия временного тату, которое теперь останется с ней навсегда
Девушка показала последствия временного тату, которое теперь
Битва образов: лучшее за неделю — от роскоши бала до зимнего casual
Битва образов: лучшее за неделю — от роскоши бала до зимнего casual
Наталья Штурм рассказала, что с Марины Хлебниковой снимали одежду вместе с кожей
Наталья Штурм рассказала, что с Марины Хлебниковой снимали одежду
Никита Пресняков вылетел из шоу «Ледниковый период»
Никита Пресняков вылетел из шоу «Ледниковый период»

Еще по теме

Ушла красиво: СМИ выяснили куда пропала Ирина Понаровская
Максим Галкин посвятил Алле Пугачевой французскую песню в романтичном видео
«Ровесница дочери»: Алла Пугачева удивила поклонников стройной фигурой и молодой внешностью
Алла Пугачева призналась, что "фанатеет" от Димы Билана