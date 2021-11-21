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Иркутянка Юлия Кошкина победила на очередном этапе шоу «Голос» на Первом канале

Иркутянка Юлия Кошкина победила на очередном этапе шоу «Голос» на Первом канале

Иркутянка Юлия Кошкина победила на очередном этапе шоу «Голос» на Первом канале. Вместе с другой участницей команды Пелагеи, Екатериной Цымловой, девушки исполнили песню Н. Палькина и Е. Анисимова «На тропинке, луной запорошенной». Великолепный вокал и проникновенный текст отметили все члены жюри, а Пелагея даже расплакалась, так тронула ее песня и мастерство конкурсанток.

Этап «Поединки» предполагает во время исполнения песни дуэтом выбрать наиболее сильного вокалиста. Причем делать это приходится наставнику. Пелагея выбрала Юлию Кошкину. Вокалистка продолжит бороться за победу в шоу «Голос» в эфире Первого канала.

Ранее сообщалось, что иркутянка Юлия Кошкина с песней «На заре» группы «Альянс» попала в десятый сезон музыкального шоу Первого канала «Голос». Она стала последней участницей команды Пелагеи. Во время слепых прослушиваний пение сибирячки оценили все члены жюри, повернувшись к ней по условиям конкурса.


Предыдущая новость по этой теме:

Иркутянка Юлия Кошкина прошла в десятый сезон шоу «Голос» с песней «На заре»

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По материалам: irk

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