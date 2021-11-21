Иркутянка Юлия Кошкина победила на очередном этапе шоу «Голос» на Первом канале
Иркутянка Юлия Кошкина победила на очередном этапе шоу «Голос» на Первом канале. Вместе с другой участницей команды Пелагеи, Екатериной Цымловой, девушки исполнили песню Н. Палькина и Е. Анисимова «На тропинке, луной запорошенной». Великолепный вокал и проникновенный текст отметили все члены жюри, а Пелагея даже расплакалась, так тронула ее песня и мастерство конкурсанток.
Этап «Поединки» предполагает во время исполнения песни дуэтом выбрать наиболее сильного вокалиста. Причем делать это приходится наставнику. Пелагея выбрала Юлию Кошкину. Вокалистка продолжит бороться за победу в шоу «Голос» в эфире Первого канала.
Ранее сообщалось, что иркутянка Юлия Кошкина с песней «На заре» группы «Альянс» попала в десятый сезон музыкального шоу Первого канала «Голос». Она стала последней участницей команды Пелагеи. Во время слепых прослушиваний пение сибирячки оценили все члены жюри, повернувшись к ней по условиям конкурса.
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