Итоги недели: в США приняли инфраструктурный план без поправок о криптовалютах, а ParaSwap провел нетипичный эирдроп

Президент США Джо Байден подписал инфраструктурный закон на $1,2 трлн без поправок о криптовалютах, Джек Дорси поделился white paper децентрализованной биткоин-биржи, DeFi-проект ParaSwap создал прецедент в ходе эирдропа токенов управления и другие события уходящей недели.

Цена биткоина скорректировалась ниже $60 000

Достигнув пика в $69 000 на прошлой неделе котировки биткоина корректировались в течение всей недели, сперва достигнув $59 000, а в пятницу, 19 ноября, — локального минимума в $55 600. Снижение сопровождалось ликвидацией большого количества позиций на рынке деривативов.

На момент написания первая криптовалюта торгуется вблизи $59 700.

Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Аналитики Glassnode не обнаружили признаков паники у китов на фоне падения цены биткоина, однако малая часть инвесторов все-же начала фиксировать прибыль.

Основатель SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи заявил, что цифровое золото «легко» достигнет цены в $500 000, сославшись на его ограниченную эмиссию и потенциальное число богатых инвесторов.

Большая часть цифровых активов из топ-10 по рыночной капитализации закрыла неделю в красной зоне. Несмотря на негативную общерыночную динамику, котировки нативного токена блокчейна Avalanche обновили исторический максимум выше $144.

За неделю цена AVAX выросла на 42,5%. Токен вошел в десятку крупнейших по совокупной рыночной стоимости.

Данные: CoinGecko.

По данным сервиса Messari, за неделю из цифровых активов больше всего подорожал токен игровой блокчейн-платформы Gala Game. Цена GALA выросла более чем на 322%, а капитализация составила $2,37 млрд.

Данные: Messari.

Сильнее других подешевела криптовалюта Sentinel. Цена SENT упала почти на 40%, а капитализация снизилась до $126 млн.

Данные: Messari.

Рыночная капитализация криптовалютного рынка составила $2,81 трлн. Индекс доминирования биткоина снизился до 40,3%.

DeFi-проект ParaSwap провел эирдроп токенов управления

Агрегатор ликвидности с децентрализованных бирж ParaSwap выпустил токен управления PSP и запустил эирдроп 150 млн монет среди 20 000 кошельков. При этом токены получили лишь 0,015% от общего количества адресов.

Команда проекта объяснила, что ее целью является формирование сообщества, поэтому в ходе эирдропа предпочтение отдавали вовлеченности, отсеивая пользователей шаг за шагом:

в первую и самую крупную группу вошли те, кто пользовался продуктом на регулярной основе с момента основания протокола в 2019 году;

во вторую категорию вошли те, чьи кошельки имели историю транзакций в ParaSwap, ончейн-активность с другими проектами/блокчейнами, а также ненулевой баланс кошелька. Здесь же разработчики исключали путь исходный адрес — ParaSwap — исходный адрес;

в третьей группе учитывались свопы с проектами-партнерами, интегрировавшими ParaSwap.

Ранее экономист Алекс Крюгер отметил, что начисляемые в рамках программ майнинга ликвидности токены зачастую используются неэффективно — большинство DeFi-инвесторов стремится поскорее от них избавиться.

Байден подписал инфраструктурный план без поправок о криптовалютах

Президент США Джо Байден поставил подпись под двухпартийным законопроектом по привлечению $1,2 трлн под обновление инфраструктуры без поправок в пользу представителей криптоиндустрии.

Документ содержит расширенное определение понятия «брокер». В зависимости от трактовки, майнеров и операторов нод в блокчейнах, разработчиков кошельков, поставщиков ликвидности в DeFi-протоколах и прочих некастодиальных игроков могут обязать отчитываться перед Налоговой службой о деятельности своих пользователей.

Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз уже предложил новый проект закона, призванный отменить эти положения. Двухпартийная группа членов нижней палаты Конгресса США также представила проект закона «О сохранении инноваций в США», в котором содержится предложение по изменению связанных с криптовалютами трактовок «брокера».

Завершился первый парачейн-аукцион Polkadot. Победил проект Acala

Аукцион за первый слот парачейна Polkadot выиграл проект Acala, в пользу которого заблокировали свыше 32,5 млн DOT (~$1,33 млрд). В ходе ивента пользователи в совокупности внесли более 87,55 млн DOT (~$3,4 млрд).

Джек Дорси поделился white paper децентрализованной биткоин-биржи

https://forklog.com/parachejn-auktsiony-polkadot-chto-eto-takoe-i-kak-na-nih-zarabotat/

Джек Дорси опубликовал ссылку на черновик white paper децентрализованной биткоин-биржи на базе своей платежной компании Square.

Проект описывается как «протокол для раскрытия ликвидности и обмена активов (таких как биткоин, фиатные деньги или товары реального мира)». Его назвали tbDEX.

Платформа «задействует децентрализованные сети для обмена активов, обеспечивая основу для установления общественного доверия».

Gemini привлекла $400 млн при оценке в $7,1 млрд для конкуренции с Meta

Материнская компания криптовалютной биржи Gemini — Gemini Space Station, LLC — закрыла свой первый раунд финансирования, который возглавила Morgan Creek Digital. Инвесторы вложили в компанию $400, оценив ее в $7,1 млрд.

1/ gm. Today marks a new beginning for @Gemini.



We have raised $400 million dollars at a $7 billion valuation.



This round was led by Morgan Creek (@sjaitly & @MarkYusko) and included @10TFund, @paraficapital, @NewflowPartnrs, Marcy Venture Partners, @commbank, and others. — Tyler Winklevoss (@tyler) November 18, 2021

В делах Coyote Crypto, EggChange и «Финико» новые подробности

Адвокат основателя биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange Дениса Дубникова сообщил, что его подзащитного подозревают в отмывании $400 000 операторов программы-вымогателя Ryuk. Позже стало известно, что Дубникову продлили арест.

Основатель «Финико» Кирилл Доронин дал показания против 44 своих подельников. Среди них — «топ-лидеры», «звезды», а также региональные и федеральные лидеры мнений.

Майнинг-пул Foundry вышел в лидеры по хешрейту

Майнинговый пул американской компании Foundry (дочернее предприятие Digital Currency Group Барри Силберта) вышел в лидеры по хешрейту. В моменте его доля в совокупном объеме вычислительных мощностей сети биткоина превысила 21%.

В результате очередного перерасчета сложность майнинга первой криптовалюты выросла на 4,69% — до 22,67 трлн.

Сальвадор разместит биткоин-облигации на $1 млрд в сети Liquid Network

Правительство Сальвадора заключило сделку с Blockstream и iFinex (материнская компания Bitfinex и Tether) для размещения биткоин-облигаций объемом в $1 млрд в сети Liquid Network.

Половину прибыли от продажи облигаций направят на развитие инфраструктуры майнинга первой криптовалюты на геотермальной вулканической энергии. Другие 50% — на покупку цифрового золота для государственного траста.

Разработчики Zcash представили дорожную карту проекта до 2025 года

Компания Electric Coin Company опубликовала дорожную карту пиринговой платежной системы Zcash (ZEC) до 2025 года. В команде назвали план «агрессивным, но достижимым». В него вошли три ключевых пункта: переход на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake, интероперабельность и официальный кошелек.

ConsenSys привлекла $200 млн при оценке в $3,2 млрд

Компания-разработчик кошелька MetaMask — ConsenSys — закрыла раунд финансирования на $200 млн. Инвесторы, включая HSBC, Marshall Wace и Coinbase Ventures оценили ее в $3,2 млрд.

Число активных пользователей криптовалютного кошелька MetaMask превысило 21 млн. Аналитики Delphi Digital выяснили, что ConsenSys в этом году получила вдвое больше комиссий от MetaMask, чем суммарно Curve и SushiSwap.

Суд утвердил план по возмещению биткоинов кредиторам Mt.Gox

Окружной суд Токио утвердил план гражданской реабилитации обанкротившейся биткоин-биржи Mt.Gox. Об этом сообщил попечитель Нобуяки Кобаяши, добавив, что сроки и суммы выплат, а также детали процедуры он раскроет позднее.

США продадут криптовалюту для компенсации инвесторам BitConnect

Минюст США и прокуратура по Южному округу Калифорнии продадут криптовалюту на сумму $56 млн, конфискованную у бывшего директора и промоутера мошеннической схемы BitConnect Гленна Аркаро. Вырученные средства направят на компенсацию пострадавшим инвесторам. Самому Аркаро грозит до 20 лет тюремного заключения.

Начались торги фьючерсным биткоин-ETF от VanEck

Во вторник, 16 ноября, на Чикагской бирже опционов (CBOE) стартовали торги фьючерсным биткоин-ETF инвестиционной компании VanEck под тикером XBTF.

По итогам первого дня объем торгов составил ~$5 млн. Аналитик Bloomberg Эрик Балчунас отметил, что это был бы неплохой дебют, если бы не результаты биржевых фондов от ProShares (почти $1 млрд) и Valkyrie Investments ($78 млн) на аналогичной дистанции.

$XBTF traded about $5m on Day One. Normally that would be pretty good, prob Top 10% of launches this year. It's just shadowed by the absurd $1b $BITO laid down, not to mention $78m that $BTF did. pic.twitter.com/bjqrUnThzr — Eric Balchunas (@EricBalchunas) November 16, 2021

Arcane Research: L2-решения для Ethereum сокращают транзакционные издержки на 90-99%

По наблюдениям аналитиков, основанные на технологии Optimistic rollups решения Arbitrum и Optimism сокращают транзакционные затраты вплоть до 90–99% и позволят добиться массового внедрения Ethereum без ущерба для децентрализации и безопасности.

Генеральный директор сингапурского венчурного фонда Three Arrows Capital Су Чжу в воскресенье заявил, что высокие комиссии не позволяют новичкам рынка использовать Ethereum. Он также отметил, что ситуацию могут исправить команды, которые создают решения масштабирования второго уровня.

На этой неделе разработчики Polygon представили решение для масштабирования Ethereum на базе ZK-Rollups Miden, а биржа Binance сообщила об интеграции Arbitrum One для депозитов в Ethereum.

Crypto.com заплатила $700 млн за права на имя арены клубов НБА «Клипперс» и «Лейкерс»

Криптовалютная платформа Crypto.com достигла соглашения о переименовании спортивной арены Staples Center в Crypto.com Arena. Срок контракта составил 20 лет.

Нативный токен платформы CRO отреагировал ростом к новому историческому максимуму выше $0,7.

Binance рассказала о плодах сотрудничества с регуляторами, а американский филиал биржи готовится к IPO

На фоне ужесточения требований KYC биткоин-биржа Binance лишилась лишь 3% пользователей, а сотрудничество с регуляторами уже приносит свои плоды, сообщил глава компании Чанпэн Чжао.

На этой неделе Binance выкупила рекламную полосу в газете Financial Times. Биржа опубликовала свод «10 фундаментальных прав криптопользователе. Этот документ призван стать основой для обсуждения и разработки регулирования индустрии.

В то же время американский филиал биржи готовится привлечь «несколько сотен миллионов» по итогам раунда финансирования в течение одного-двух месяцев.

Подразделение Tether займется развитием биткоин-сервисов на базе Lightning Network

Эмитент стейблкоина Tether (USDT) — Tether Holdings Limited — запустил дочернее подразделение Synonym Software, которое сосредоточится на развитии «альтернативной» интернет-экономики на базе биткоина и Lighting Network. В основе проекта лежит концепция «атомарной экономики».

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Основатель украинской биткоин-биржи Kuna заявил о слежке.

Норвегия вслед за Швецией рассмотрит запрет на добычу биткоина.

«Барселона» и «Манчестер Сити» отказались от сотрудничества с двумя криптопроектами.

14-летняя художница из США за 10 часов заработала свыше $1 млн на NFT.

Что еще почитать и посмотреть

В образовательных карточках ForkLog разобрались в особенностях проекта Shiba Inu.

Сектор децентрализованных финансов продолжает привлекать повышенное внимание криптовалютных инвесторов. Журнал ForkLog собрал наиболее важные события и новости последних недель в дайджесте.

14 ноября в блокчейне биткоина произошла активация долгожданного обновления Taproot. В эфире нового выпуска подкаста обсудили софтфорк, который весь мир ждал 4 года.

В понедельник, в прямом эфире ForkLog LIVE, говорили о цифровых валютах центральных банков. В гостях были:

Сергей Бондаренко — криптоэнтузиаст, преподаватель и популяризатор криптотехнологий, консультант, сертифицированный аудитор информационных систем (CISA), участник экспертной группы по разработке законодательства о виртуальных активах.

Дмитрий Николаевский — адвокат, член Национальной ассоциации адвокатов Украины, участник экспертной группы с разработки законодательства о виртуальных активах.

https://youtu.be/az542UBg7ZY