Из-за ДТП фура перегородила движение на федеральной трассе Р-258 «Байкал» в Слюдянском районе

21 ноября около 12:00 на 93 километре федеральной автодороге Р-258 «Байкал» в Слюдянском районе вблизи посёлка Ангасолка столкнулись большегруз МАN и Toyota Ractis под управлением 43-летней женщины. В результате ДТП пострадавших нет, большегруз развернуло на две полосы автодороги.

Движение на этом участке трассы было ограничено в обоих направлениях до 12:40, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. На месте работают сотрудники ГИБДД.





Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области